× Artikel versenden

Ein Schweizer Value-Spezialist in Frankfurt

Ralph Baumann, Head of Equity Research, Shareholder Value Management AG, erklärt im Video-Interview mit Fundplat.com CEO Thomas J. Caduff anhand der Aktie Verisign, was kluges Value Investing ist.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.