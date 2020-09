BERENBERG stuft Siemens Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy mit "Buy" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Gas- und Stromgeschäft werde derzeit zu niedrig bewertet, was mit Gewinnmitnahmen traditioneller Siemens-Aktionäre zu tun habe, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diesen Abflüssen dürften bei Siemens Energy aber schon bald zusätzliche Käufer entgegenwirken auf der Suche nach alternativen werthaltigen Anlagen./ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Siemens Energy Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de