Der DAX ist derzeit nur etwas für sehr aktive Trader

An den Aktienmärkten ist derzeit nicht viel los. Der DAX pendelte gestern den gesamten Tag in einer Range von gerade einmal rund 120 Punkten seitwärts bzw. moderat aufwärts. Das Ganze fand knapp unterhalb des vorgestrigen Schlusskurses statt.

Haben wir damit vorgestern eine normale Gegenbewegung auf die vorangegangenen Kursverluste gesehen oder ist die Korrektur bereits zu Ende gegangen? Die Antwort auf diese Frage wird die Zukunft bringen. Aktuell lässt sich nur feststellen, dass sich das wilde Auf und Ab des DAX der vergangenen Wochen mit der vorgestrigen dynamischen Kurserholung fortgesetzt hat. Der deutsche Leitindex verhält sich seit dem Juli-Hoch besonders wenig vorhersehbar.

Chancen für einen erfolgreichen Short-Trade deutlich gesunken

Im Target-Trend-Spezial hatten wir dazu geraten, den bearishen Ausbruch aus der engen Seitwärtskonsolidierung (oberes gelbes Rechteck bzw. roter Trendkanal) vom 21. September mit einem Short-Trade zu begleiten. Als der DAX weiter nachgab, rieten wir dazu, den Trade auf Einstandskurs abzusichern. Mit der vorgestrigen Kurserholung könnte der Stop-Loss ausgeführt worden sein, je nachdem, zu welchem Kurs man eingestiegen war und auf welchem Niveau der Stop-Loss platziert wurde.

Klare Short-Chance zumindest genutzt

Wurde der Trade auf Einstandskurs beendet, konnte zwar kein Gewinn erzielt werden, es entstand aber auch kein Verlust. Und immerhin hat man ein klares bearishes Signal und damit eine Short-Chance genutzt. Doch durch das wilde Auf und Ab des DAX scheint derzeit nicht mehr drin zu sein. Es bildet sich einfach kein klarer Trend in dem Index. Und daher könnte es derzeit sinnvoll sein, sich aus diesem Markt herauszuhalten, bis sich wieder neue klare Tradingchancen ergeben.

Seitwärtstendenz seit Anfang Juni

Auch der folgende bekannte Target-Trend-Chart zeigt, dass sich der DAX seit einer Weile lediglich in einer Seitwärtstendenz befindet – zumindest aus heutiger Sicht (gelber Pfeil) – die sich nur sehr schwer traden lässt.

Zwar zeigt der Chart ebenfalls, dass der Abwärtsimpuls vom 21. September eine klare Short-Chance bot (rote Ellipse), aber er verdeutlicht auch, dass die vorgestrige Kurserholung die Chancen auf einen Short-Gewinn erheblich gemindert hat.

Auf eine neue klare Chance warten

Vielleicht erinnern Sie sich noch: Am 9. September war in der Börse-Intern zu lesen, dass wir unseren Lesern des Target-Trend-Spezial dazu geraten hatten, „angesichts des wilden Hin und Her im DAX keine Trades in dem deutschen Leitindex einzugehen“. Und nach dem aktuellen Short-Versuch bietet sich nun erneut eine abwartende Haltung an, bis sich neue klare Chancen ergeben.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)