Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler beginnt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Fünf Jahre nach der Aufdeckung des Dieselskandals hat am Mittwoch die strafrechtliche Aufarbeitung vor Gericht begonnen. Der frühere Audi-Vorstandschef Rupert Stadler muss sich seit dem Vormittag vor dem Landgericht München verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat ihn und drei frühere leitende Audi-Ingenieure wegen Betruges angeklagt.

Der Prozess findet wegen Corona unter erschwerten Bedingungen in einem großen Saal in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim statt. Stadler fuhr in einem grauen Wagen vor und betrat das Gebäude zusammen mit seinen Anwälten. Auch der ehemalige Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz sowie die beiden weiteren Mitangeklagten sind erschienen. Hatz war bis 2009 Leiter der Motorenentwicklung bei Audi und dann bei VW . Stadler betrat den Saal in blauem Anzug, weißem Hemd und braunen Schuhen - die Haare weit länger als einst während seiner Zeit als Audi-Vorstandschef. Er grüßte Hatz mit einem "Faust-Check". Im Saal werden Mund-Nasen-Masken getragen.