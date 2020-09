Patrimonium baut Infrastruktur-Geschäft aus

Zürich (ots) - Patrimonium Asset Management AG erweitert den BereichInfrastruktur mit einem auf Klima ausgerichteten Anlageprogramm fürqualifizierte Anleger. Das zukunftsgerichtete Portfolio wird von den erfahrenenInvestitionsspezialisten Corneliu Dehelean und Bigna Berchtold verwaltet (beideex-EBG Investment Solutions AG). Sie treten dem Patrimonium Infrastruktur-Teamin Zürich bei und berichten an Reto Schwager.Auf Nachhaltigkeit fokussierte Privatmarktinvestitionen gewinnen bei derPatrimonium Asset Management Gruppe (PATRIMONIUM), welche CHF 3,2 Mrd.verwaltet, an Bedeutung. Neben dem erfolgreichen Standbein im Schienenverkehr,das 2015 aufgebaut wurde und bis heute in Europa mehr als CHF 300 Mio. inGüterwagen investiert hat, wird nun der Bereich nachhaltige Infrastruktur mitklimarelevanten Investitionen ergänzt.

Patrimonium's Climate Infrastructure Program umfasst die Themen erneuerbareEnergien, Ressourcen- und Energieeffizienz, Elektromobilität, intelligente Netzeund Übertragung sowie soziale Infrastruktur, das auch die Gebiete Bildung,Gesundheit und soziales Wohnen abdeckt. Investitionen werden sowohl direkt, wieauch indirekt in Europa und Nordamerika getätigt.Somit verstärkt PATRIMONIUM die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in ihreInvestitionspolitik. Die Firma hat 2020 ihr erstes offizielles UNPRI Ratingerzielt.Christoph Syz, CEO, sagt "Nach unserem erfolgreichen Eintritt in den BereichInfrastruktur mit einer Nischenstrategie im Güterwagenbereich, freue ich michsehr auf die Weiterentwicklung unserer Aktivitäten imKlimainfrastruktur-Bereich. Hier sehen wir sehr spannendeInvestment-Möglichkeiten, welche zudem auch noch eine starkeNachhaltigkeits-Dimension mit sich bringen".Bigna Berchtold verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in nachhaltigenInfrastrukturinvestitionen in privaten und öffentlichen Märkten. Zuvor war sieTeil des Investment-Teams bei EBG Investment Solutions AG, einemInvestmentmanager für nachhaltige Anlagen, bei EIC Partners, einemBeratungsunternehmen im Bereich Energieinfrastruktur, und bei einerWindenergie-Investmentfirma mit Fokus auf Entwicklung und Finanzierung vonProjekten in Europa. Bigna besitzt einen Master of Arts inWirtschaftswissenschaften der Universität Zürich.Corneliu Dehelean verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung inPrivatmarktanlagen. Bevor er zu Patrimonium kam, war er Partner undverantwortlich für Investitionen bei EBG Investment Solutions AG, und InvestmentManager bei LGT Capital Partners, einem weltweit tätigen Spezialisten füralternative Anlagen. Corneliu besitzt einen Master of Business Administration