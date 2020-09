Monterey Minerals (CSE: MREY; FRA: 2DK) hat vier seiner Explorationslizenzen im begehrten Pilbara-Distrikt in Australien an die börsennotierte australische Gesellschaft New Age Exploration Ltd. (ASX: NAE) verkauft. Die Transaktion war ausschließlich aktienbasiert.

Monterey hält jetzt 25 Mio. Aktien an New Age. Der Kurs von New Age an der australischen Börse hat bereits positiv auf die Akquisition reagiert. Beim Schlusskurs von New Age von 0,013 AUD waren die Aktien im Besitz von Monterey 325.000 AUD wert. Der gesamte Börsenwert von New Age liegt derzeit bei 14,4 Mio. AUD, bei mehr als einer Milliarde ausstehenden Aktien. Immerhin lag der tägliche Umsatz zuletzt bei mehr als 17 Mio. Aktien, sodass Monterey seine Beteiligung wohl jederzeit schnell zu Geld machen könnte, wenn das gewünscht wird.