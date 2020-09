Úm die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) war es etwas still geworden, es fehlen einfach die Exits, die nun mal das Salz in der Suppe im Konzept des Carve-Out Spezialisten sind. Und genau hier gab es heute einen kräftigen Rückschlag.

HanseYachts, eine der Beteiligungen von Aurelius, die seit mittlerweile annähhernd einem Jahr als reifes, zum Verkauf stehehendes Asset der Aurelius-Gruppe präsentiert wird, hat einen weiteren Rückschlag zu vermelden. HanseYachts musste das Unternehmen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung (Geschäftsjahresende 30.06.2020) feststellen, das insbesondere die Assets in Frankreich aufgrund der durch Corona zu Tage getretenen Schwächen zu hoch bewertet wurden. JAHRESVERLUST VON ÜBER 15 Mio. EUR ist auf jeden Fall das Ergebnis. Mehr als die Hälfte des Eigenkapitals aufgebraucht. Aurelius muss seine dem Unternehmen gewährten Darlehen in Aktien umwandeln, um die Eigenkapitalsituation wieder "zu heilen" - die freien Aktionäre können/sollen durch eine Kapitalerhöhung mitmachen - ERGEBNIS: Die Aurelius-Beteiligung verleirt allein heute an der Börse 29,44% auf ein Kursniveau von 3,02 EUR (08:09 Uhr in Stuttgart).Natürlich werden die heutigen Eriegnisse einen negativen Einfluss auf den NAV der Aurelius haben, da die börsennotierte HanseYachts at the markets bilanziert werden wird - bzw. muss.Aurelius gehören derzeit 775 der HanseYachts, man hat also allein heute einen Wert von rund 15 Mio. EUR "verloren" - haut rein, aber im Vergleich zum NAV von rund 959 Mio. EUR beherrschbar. Schwerer wiegt, die abnehmende Wahrscheinlichkeit HanseYachts zu einem angemessenen Preis kurzfristig veräußern zu können.

Beteiligung verliert allein heute fast ein Drittel an Wert!

HanseYachts konnte sich vor zwei Wochen endgültig die Liquidität sichern, um die Folgen der Corona-Pandemie "entspannt" zu verarbeiten und nicht die Puste zu verlieren, wenn sich der Markt wieder erholen sollte. Aber das schützt nicht vor einer Neubewertung der Assets - denn diese ist notwendig, damit die Bilanzen eines Unternehmens für alle Stakeholder einen fairen Überblick bieten können - für Kreditgeber, für Aktionäre, für Geschäftspartner. ERGEBNIS: COVID-19-bedingte Neubewertung des Vermögensportfolios der HanseYachts AG führt zu Abschreibungen auf den Beteiligungsbuchwert von 13,9 Mio. Euro im Jahresabschluss und zu Abschreibungen auf den Firmenwert von 11,7 Mio. Euro im Konzernabschluss. VERLUST VON MEHR ALS DER HÄLFTE DES GRUNDKAPITALS.