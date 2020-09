GFC-Gruppe übernimmt IT-Systemhaus C&S aus Leverkusen und beteiligt sich an Startup (FOTO)

Köln (ots) - Die in Köln ansässige GFC Gruppe übernimmt den Leverkusener IT-Dienstleister C&S Computer und Service GmbH. Außerdem beteiligt sich die GFC Gruppe an der CAS-TEC GmbH, einem Startup aus dem Ruhrgebiet im Bereich Digitalisierungslösungen im Maschinen- und Anlagenbau.

Die GFC Gruppe beschäftigt aktuell über 75 Mitarbeiter, ist anerkannter Ausbildungsbetrieb und betreut als IT-Systemhaus bundesweit circa 60.000 technische Installationen. Im Bereich Bürokommunikation betreut die Unternehmensgruppe zusätzlich über 10.000 Systeme im Kopierer- und Druckerumfeld. Mit maßgeschneiderten Dienstleistungsvereinbarungen innerhalb der Geschäftsfelder IT-Systemhaus, Rechenzentrums- und Cloud-Lösungen, IT-Sicherheit und modernsten Lösungen im Bereich Kopieren und Drucken, haben die Kunden der GFC-Gruppe jederzeit Planungssicherheit für Ihren Bedarf. Die Übernahme und Integration der C&S Computer und Service GmbH unterstreicht noch einmal die Wachstumsstrategie der GFC Gruppe.