Presseinformation der Adler Modemärkte AG



Attraktiver Standort im Osten Frankfurts



ADLER eröffnet neue Filiale im Hessen-Center

Expansion an attraktive neue Standorte bleibt Teil der Wachstumsstrategie

Haibach bei Aschaffenburg, 30. September 2020: Die Adler Modemärkte AG eröffnet am 7. Oktober 2020 einen neuen Standort im Hessen-Center in Frankfurt Bergen-Enkheim. Nach Schwäbisch Hall ist dies die zweite Neueröffnung einer ADLER-Filiale in diesem Jahr. Damit setzt ADLER das erfolgreich etablierte Standortoptimierungsprogramm auch hinsichtlich der Expansion an lukrativen Standorten konsequent fort.



Der neue Modemarkt ist in einer '1a"-Lage im Erdgeschoss des Shopping-Centers angesiedelt und führt auf 500 Quadratmetern Fläche die beliebtesten ADLER-Marken für Damen- und Herrenbekleidung. Dazu gehören Marken wie my Own, Via Cortesa oder Thea für große Größen. Als Fremdmarken ergänzen Cecil und Street One das Programm.



'Wir sind sehr froh darüber, ADLER in dem attraktiven Umfeld des Hessen-Centers etablieren zu können", sagt Carmine Petraglia, CCO der Adler Modemärkte AG, zum neuen Standort. 'Dies unterstreicht, dass ADLER auch in einem anspruchsvollen Branchenumfeld Chancen für weiteres Wachstum durch Expansion nutzt, um gestärkt aus der Coronakrise hervorzugehen."

ADLER hatte bereits angekündigt, flexibel auf sich bietende Standortpotenziale zu reagieren, auch wenn die Verkaufsflächen unterhalb der sonst üblichen 1.500 bis 4.000 Quadratmeter liegen. 'Unser Ziel ist es, an attraktiven Standorten Präsenz zu zeigen", ergänzt CCO Carmine Petraglia. 'Wir

denken in kreativen Lösungen und vom Kunden aus. Das zeigen wir mit unseren neuen, modernen Vermarktungskonzepten."



Im Rahmen des seit rund zwei Jahren laufenden Standortoptimierungsprogramms hat sich ADLER zum Ziel gesetzt, einerseits unprofitable Standorte zu schließen und so gleichzeitig lukrative 'weiße Flecken" im Filialnetz neu zu erschließen sowie bestehende Standorte zu modernisieren. In diesem Jahr wurden bislang zwei Standorte in Marl und Neunkirchen geschlossen. Zudem wurde der Standort Kassel umfassend modernisiert. Mit der Filiale im Hessen-Center erhöht sich die Zahl der ADLER-Standorte auf 172. Neben den nun 143 Modemärkten in Deutschland umfasst dies 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie ein Online-Shop, der nach dem Relaunch am 6.10.2020 zahlreiche neue Funktionen bieten wird.