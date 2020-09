Kann die BMW-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 65 Euro zulegen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nachdem die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) am Ende der vergangenen Woche auf bis zu 58,78 Euro und somit auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen war, legte sie am Montag, dem 28.9.20 um 4,5 Prozent auf 61,73 Euro zu. Neben dem freundlichen Börsenumfeld an diesem Tag wirkten sich vor allem die optimistischen Wachstumsperspektiven auf dem chinesischen Markt positiv auf den Kursverlauf der Aktie aus. Nach einer Nachricht über den Verkauf des gemeinsam mit Daimler betriebenen Fahrdienstunternehmens Free Now, die als Rückbesinnung auf das Kerngeschäft interpretiert werden könnte, bekräftige das Analysehaus Bernstein Research ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel 90 Euro für die BMW-Aktie.

Kann die BMW-Aktie, die am 30.9.20 mit einem Minus von einem Prozent in den Handel gestartet war, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu diesem optimistischen Kursziel zumindest wieder das Nach-Corona-Hoch vom 15.9.20 bei 65 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.