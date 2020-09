Wiesbaden (ots) -



* Armutsgefährdungsquote nahm von 2005 bis 2019 um +4,7 Prozentpunkte

auf 15,7 % zu

* Generation 65 plus war zuletzt in östlichen Bundesländern weniger

armutsgefährdet als im Westen (Quoten 2019: 13,8 % und 16,2 %)

* Anteil der Personen im Rentenalter, die Grundsicherung erhielten,

stieg von 1,7 % zum Jahresende 2003 auf 3,2 % im Dezember 2019; Quote

im Osten niedriger

* Bevölkerung alterte seit 1990 in östlichen Bundesländern besonders

stark: Anteil der Generation 65 plus stieg von 13,8 % auf 26,0 % im

Jahr 2019



Die Generation 65 plus sieht sich in Deutschland zunehmend von Altersarmut

bedroht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg der Anteil

der über 64-Jährigen, die gemessen am Bundesmedian armutsgefährdet sind, in den

vergangenen 15 Jahren um 4,7 Prozentpunkte auf 15,7 % im Jahr 2019. In keiner

anderen Altersgruppe war der Anstieg seit dem Jahr 2005 so groß. Insgesamt stieg

die Armutsgefährdungsquote im selben Zeitraum um 1,2 Prozentpunkte auf 15,9 %.

Die Armutsgefährdungsquote, ein Indikator zur Messung der relativen

Einkommensarmut, war für Personen über 64 Jahre somit im Jahr 2019 annähernd

genauso hoch wie in der Gesamtbevölkerung.







betrachteten Zeitraum in den westlichen und den östlichen Bundesländern

(einschließlich Berlin) ähnlich hoch aus, Unterschiede ergeben sich aber im

Vergleich zur Armutsgefährdung über alle Altersgruppen hinweg. Im Westen stieg

die Armutsgefährdungsquote für über 64-Jährige seit 2005 um 4,6 Prozentpunkte

auf 16,2 % im Jahr 2019 und liegt somit sogar knapp oberhalb der

Armutsgefährdungsquote für alle Altersgruppen im Westen zusammen. Im Osten

konnte im gleichen Zeitraum ein Anstieg um 4,9 Prozentpunkte auf 13,8 % gemessen

werden. Dieser Wert liegt jedoch um 4,1 Prozentpunkte unter der

Armutsgefährdungsquote für alle Altersgruppen im Osten. Auffällig ist, dass der

Anstieg der Armutsgefährdung in der Generation 65 plus im Osten gegenläufig zum

dort beobachteten Gesamttrend verläuft. Über alle Altersgruppen hinweg nahm die

Armutsgefährdungsquote im Osten ab: Von 20,4 % im Jahr 2005 auf 17,9 % im Jahr

2019.



Der Anstieg der Armutsgefährdung für die Generation 65 plus in den östlichen

Bundesländern basiert im Wesentlichen auf der Entwicklung bei den Männern in

dieser Altersgruppe. Wiesen sie im Jahr 2005 noch eine verhältnismäßig geringe

Armutsgefährdungsquote von 5,9 % auf, die mit 14,4 Prozentpunkten deutlich unter



