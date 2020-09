Einzelhandelsumsatz im August 2020 um 3,1 % höher als im Vormonat / Einzelhandelsumsatz 5,8 % über Vorkrisenniveau

Wiesbaden (ots) -



Einzelhandelsumsatz, August 2020

+3,1 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)

+3,4 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt,

vorläufig)

+3,7 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig)

+5,2 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)



Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im August 2020 nach

vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und

saisonbereinigt real (preisbereinigt) 3,1 % und nominal (nicht preisbereinigt)

3,4 % mehr umgesetzt als im Juli 2020.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Umsatz real um 3,7 % und nominal um5,2 %, obwohl der August 2019 einen Verkaufstag mehr hatte. Im Vergleich zumFebruar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, war derUmsatz im August 2020 kalender- und saisonbereinigt real um 5,8 % höher.Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im August2020 real 2,6 % und nominal 5,4 % mehr um als im August 2019. Dabei lag derUmsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real 2,9 %und nominal 5,6 % über dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mitLebensmitteln (wie zum Beispiel der Facheinzelhandel mit Obst und Gemüse,Fleisch, Backwaren oder Getränken) setzte im entsprechenden Vergleich real 0,3 %und nominal 3,7 % mehr um.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze im August 2020 imVergleich zum Vorjahresmonat real um 4,5 % und nominal um 5,4 %. Das größteUmsatzplus zum Vorjahresmonat mit real 23,0 % und nominal 24,4 % erzielte derInternet- und Versandhandel. Deutlich zugenommen hat auch der Handel mitEinrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf mit einem realen Plusvon 8,1 %. Noch nicht wieder auf dem Vorjahresniveau sind dagegen der Handel mitTextilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren und der Einzelhandel mit Warenverschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) mit real -10,1 % und -2,5% gegenüber dem Vorjahresmonat.Europäische Daten zum EinzelhandelErgebnisse zum Einzelhandel in anderen EU-Staaten finden Sie in der Datenbankdes Europäischen Statistikamts (Eurostat). Derzeit liegen für die meisten LänderDaten bis einschließlich Juli 2020 vor.Methodische HinweiseIn allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die konjunkturelleEntwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen