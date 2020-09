TDK Electronics setzt auf CrowdStrike Falcon als primäre Sicherheitslösung

CrowdStrike Inc. (Nasdaq: CRWD), ein führender Anbieter von Cloud-basiertem Workload- und Endgeräteschutz, gibt bekannt, dass TDK Electronics zum Schutz seiner Endgeräte auf die leistungsfähige CrowdStrike Falcon-Plattform vertraut. Mit der transformativen und auf einer Single Agent-Architektur beruhenden Cloud-nativen Plattform ersetzt TDK Electronics mehrere bisherige IT-Security-Lösungen, die die gestiegenen Anforderungen nicht mehr erfüllten. CrowdStrike Falcon nutzt die Möglichkeiten der Cloud, um die Endgeräte von TDK Electronics erfolgreich zu schützen, indem ein leistungsstarker Virenschutz der nächsten Generation (AV), Endgeräteerkennung und Reaktion (EDR), verwaltetes Threat Hunting und die Integration von Threat Intelligence zum Einsatz kommen.

TDK Electronics nutzte bislang zwei verschiedene Sicherheitsprodukte von unterschiedlichen Anbietern. Dies erforderte einen erheblichen Aufwand, da sich das IT-Sicherheitsteam nicht nur in zwei Produkte einarbeiten und diese verstehen musste, sondern zu deren Verwaltung auch unterschiedliche Dashboards nötig waren und somit die Identifizierung von Angriffen aufgrund zweier verschiedener Datenquellen, deren Meldungen zusammengeführt werden mussten, erschwert wurde. Zudem kam es beim Einsatz dieser beiden Produkte zu einem hohen Anteil an False Positives. Der Anspruch an eine neue Lösung war deswegen: leichte Bedienung und neben einem klassischen Antivirenschutz auch erweiterte, KI-gestützte Sicherheitsfunktionen.

Die neue Lösung von CrowdStrike passte genau in die bestehende Strategie von TDK Electronics: neben einer nativen Integration mit integrierter Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Cloud zur Erreichung einer mehrstufigen Sicherheitsstrategie bietet CrowdStrike Falcon auch ein umfassendes Rechtemanagement, um rollenbasierten Zugriff für die weltweit verteilten Administratoren zu ermöglichen. Darüber hinaus kombiniert der eingesetzte intelligente Single Agent Künstliche Intelligenz mit Verhaltensanalytik und Schwachstellenprävention, um auch Angriffe fortschrittlicher Akteure schnell erkennen und eindämmen zu können.

„Mit CrowdStrike haben wir einen Partner gefunden, der unsere Anforderungen an die IT-Sicherheit vollumfänglich versteht und uns eine Lösung anbieten kann, die all unsere Ansprüche erfüllt. Dazu gehören moderne Machine-Learning-Ansätze, Verhaltensanalytik, Schwachstellen-Prävention und die IT-Hygiene mit einem Cloud-gestützten EDR-System“, sagt Thomas Zeulner, Information Security Officer bei TDK Electronics, der vor der Implementierung einen umfangreichen Proof of Concept auf 700 Rechnern durchgeführt hat.