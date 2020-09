Schweizer Notenbank gibt Milliarden zur Schwächung des Franken aus

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizerische Nationalbank SNB hat in der Corona-Krise einen erheblichen Betrag aufgewendet, um sich gegen die Aufwertung des Schweizer Franken zu stemmen. Im ersten Halbjahr seien insgesamt 90 Milliarden Franken (etwa 83 Mrd Euro) für Interventionen am Devisenmarkt aufgewendet worden, teilte die SNB am Mittwoch in Zürich mit.

Die Interventionen der Notenbank sind notwendig geworden, weil der Franken an den Finanzmärkten als Rückzugsort in unruhigen Zeiten geschätzt wird. Aufgrund der Corona-Krise hatten sich viele Anleger vor allem im März und April aus riskanteren Anlagen wie Aktien verabschiedet und sichere Zufluchtsorte für ihr Geld gesucht. Fündig wurden sie nicht zuletzt im Franken.