Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro befindet sich seit dem Hoch von Ende August, das im Bereich von 176,0 US-Dollar markiert wurde, im Konsolidierungsmodus. Die Konsolidierung ist seit unserer letzten Kommentierung nicht nur zeitlich vorangeschritten, sondern hat sich auch preislich ausgedehnt…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.08. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit dehnte die Aktie die Aufwärtsbewegung noch bis auf knapp 176 US-Dollar aus, ehe in der vergangenen Woche dann doch stärkere Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit aktuell knapp 168 US-Dollar (per Schlusskurs 28.08.) sehen wir die Aktie aber weiterhin in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Zuletzt hatten sich die 160,0 US-Dollar als Unterstützung etablieren können. Insofern stellen sie aktuell die erste „Verteidigungslinie“ gegen etwaige Rücksetzer dar. Nach wie vor gilt es, Rücksetzer unter die 150,0 US-Dollar zu vermeiden. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Die Aktie muss über die 176 US-Dollar, um das Rallyszenario zu reaktivieren. Der intakte und mittlerweile stark ausgebaute Aufwärtstrend weckt diesbezüglich Hoffnungen… Kurzum: Die Aktie zählt aktuell unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten zu den interessanteren Aktien im Sektor. Wichtig bleibt, dass sich Rücksetzer weiterhin oberhalb von 150,0 US-Dollar abspielen, idealerweise oberhalb von 160 US-Dollar.“

Der Bruch des bislang dominierenden Aufwärtstrends ist vollzogen. Die Aktie dehnte ihre Konsolidierung zwischenzeitlich auf 143 US-Dollar aus, ehe sie eine erste vorsichtige Gegenbewegung auf die Beine stellen konnte. Unsere Erwartung, dass es der Aktie gelingen würde, die Konsolidierung auf 160,0 / 150,0 US-Dollar begrenzen zu können, bestätigte sich damit nicht. Der Wert muss sich neu orientieren…

Aktuell ist The Scotts Miracle-Gro zwar wieder auf über 150 US-Dollar gelaufen, doch der Vorstoß wirkt noch ein wenig fragil, nicht wirklich zwingend. Um weitere Relevanz zu erlangen, muss es für die Erholungsbewegung nun über die 160,0 US-Dollar gehen. Eine derartige Ausdehnung der Bewegung würde auch gleich den kurzfristigen Abwärtstrend (grün) „einkassieren“. Obacht ist geboten, sollte es für die Aktie erneut unter die 143er Marke gehen. In diesem Fall könnte eine weitere Ausdehnung der Bewegung auf 127 US-Dollar inkl. der knapp darüber verlaufenden 200-Tage-Linie kommen.