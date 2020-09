Die aktuell nur geringen Fortschritte bei der Entwicklung von Seltene Erden-Projekten könnten dazu führen, dass in Zukunft ein gewaltiges Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage entsteht, glauben Analysten.

So sagen die Experten von Adamas Intelligence voraus, dass die Nachfrage nach Seltene Erden-Oxiden zum Einsatz in Magneten von 2,98 Mrd. Dollar dieses Jahr auf 15,65 Mrd. USD 2030 explodieren wird. Sollte die Branche weltweit weiter kurzsichtig (auf Sicht von nur drei bis fünf Jahren) handeln, könnte das Nachfragewachstum nach Seltene Erden für Magneten einen Punkt erreichen, an dem das Nachfragewachstum so hoch ist, dass es unwahrscheinlich wird, dass die bereits schwächelnde Angebotsseite noch mithalten kann, so die Experten.