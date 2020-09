Neue Leitung der Ford Aus- und Weiterbildung (FOTO)

Köln (ots) - Elke Breuer übernimmt zum 1. Oktober 2020 die Leitung der Ford Aus-

und Weiterbildung



Verantwortung für die Ford Ausbildungen in Köln und Saarlouis



Vorgänger Volker Theißen geht nach 36 Jahren in den Ruhestand





Elke Breuer übernimmt zum 1. Oktober 2020 die Leitung der Ford Aus- undWeiterbildung. Als Vorsitzende der Geschäftsführung des Ford Aus- undWeiterbildungsvereins bekleidet sie damit als erste Frau dieses Amt. Sie folgtauf Volker Theißen, der die Ford Aus- und Weiterbildung 18 Jahre lang leiteteund nun nach 36 Jahren bei dem Kölner Automobilhersteller in den Ruhestand geht.Zuvor hat Breuer im Bereich Arbeitnehmerangelegenheiten unterschiedlicheeuropäische Märkte verantwortet. Von 2010 bis 2015 war sie Personalleiterineines Teils der europäischen Produktentwicklung in Köln-Merkenich. Die studierteÜbersetzerin und Dolmetscherin begann ihre Karriere im Januar 1999 in der Aus-und Weiterbildung bei Ford und durchlief seitdem verschiedene Stationen desPersonalwesens insbesondere in der Fertigung und der Produktentwicklung.Breuer hat in Köln, Barcelona und London studiert. Sie wurde in Heimbach in derEifel geboren und lebt heute mit ihrem Partner in Köln.Ford hat sein Bildungswesen im Ford Aus- und Weiterbildungsverein gebündelt.Bereits am 16. Juli 1934 begann der erste Lehrling seine Ausbildung an derGeestemünder Straße in Köln-Niehl. Seitdem haben mehr als 16.300 Auszubildendeihre Ausbildung bei dem Automobilbauer absolviert. Daneben werden seit 2006 aberauch Aus- und Fortbildungen für externe Kunden angeboten. Für die Qualität derFord Ausbildung spricht, dass über die Hälfte aller Auszubildenden ihreAusbildung erfolgreich verkürzen können. Insgesamt arbeiten in der Ford Aus- undWeiterbildung neben 78 Ausbilderinnen und Ausbildern und aktuell 598Auszubildenden 21 weitere Beschäftigte unter anderem im pädagogischen odertechnischen Bereich oder dem Projekt FiT "Frauen in technischen Berufen".Aktuell bildet Ford in sieben Berufen und vier dualen Studiengängen aus.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln.Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehrals 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr1925 habendie Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.