ECC Umsetzung für RISE-Konnektor gSMC-K verfügbar

RISE hat daher seine Lösungen unter Verwendung von gSMC-Ks mittels ECCAlgorithmus etabliert. gematik hat dies im Juli 2020 freigegeben. RISEproduziert künftig ausschließlich Konnektoren, die eine Verwendung über den31.12.2024 hinaus ermöglichen und kann somit den Kunden des RISE Konnektors undRISE Rechenzentrums-Konnektors eine entsprechend lange Nutzungsdauerbereitstellen."Neben den Anwendungen zu eHealth, die aktuell in einem dem Rolloutvorangestellten Feldtest erprobt werden, freut sich RISE einen weiterenVerschlüsselungstechnologie-Baustein für den besonders nachhaltigenSicher­­heitseinsatz der RISE Konnektoren bereitzustellen. Die aktuelleECC-Implemen­tierung ermöglicht bei RISE Konnektoren eine lange Nutzungsdauerund damit Investitionsschutz. Weitere Module, wie die Nutzung desRISE-Konnektors für die ePA, befinden sich in kontinuierlicher Umsetzung,Fertigstellung und Zulassung durch die gematik."erläutert der Leiter IT-Securityund Mitglied der RISE-Geschäftsführung, Dr. Christian Schanes.Über RISE (Research Industrial Systems Engineering): Als Hersteller undAntreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren ausder TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wieGesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie undIT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragendeTechnologien, solide Produkte und tiefes Know-How verweisen. RISE ermöglicht esPartnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleich­zeitiggutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen undInstitutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau derTelematikinfrastruktur (TI) mitge­wirkt und zahlreiche Komponenten und Serviceszur Zulassung gebracht. So verant­wortet RISE derzeit den laufenden Ausbau desRISE Konnektors, den Aufbau von mehr als 25 Millionen hochsicherenPatientenakten für mehr als 80 Kassen, ein Service für die sichere E-MailKommunikation der Ärzte (KIM) sowie zahlreiche andere Komponenten in der TI.RISE liefert seit 20 Jahren Infrastruktur-Software für Arztpraxen, Apotheken undKrankenhäuser und hat bis heute dafür Wartung und Weiterentwicklung durchgängigausgeführt. Als global denkendes Softwarebauhaus, Systemhersteller undIntegrator hat RISE tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten fürlandesweite Lösungen in Digitalisierungsbereichen wie Versicherungs- undBankwesens, Retail, digitale ID, Karte zu Mobiltelefon, Industrie-IoT undIT-Sicherheitstechnik.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator undüberlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern.Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitteper Mail richten an: risetech@rise-world.com oder presse@rise-world.com