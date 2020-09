Hyundai Mobis erweitert seine Wasserstoff-Brennstoffzelle auf Gabelstapler

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Zusammenarbeit mit der Hyundai Motor

Company und Hyundai Construction Equipment bei der Entwicklung eines

mittelgroßen bis großen Gabelstaplers mit Wasserstoff-Brennstoffzellen



- Planung des ersten Testlaufs im nächsten Jahr in Korea mit dem Ziel der

Kommerzialisierung bis 2023





- Beschleunigung der Popularisierung von Wasserstoff-Brennstoffzellenautos durchdie Entwicklung neuer verwandter GeschäftsmodelleHyundai Mobis (KRX 012330) gab am 29. September bekannt, dass es ihm gelungensei, gemeinsam mit der Hyundai Motor Company und Hyundai Construction Equipmenteinen Prototyp eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstaplers zu entwickelnund ein Demonstrationsprojekt zur Bewertung der Leistung des Prototyps inAngriff zu nehmen.Der entwickelte Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler ist ein mittelgroßerbis großer Stapler, der bis zu fünf Tonnen Ladung heben kann und fünf Stundenlang ununterbrochen betrieben werden kann, wenn seineWasserstoff-Brennstoffzelle voll aufgeladen ist. Obwohl kleineWasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler, die für den Transport kleinerGegenstände in Innenräumen konzipiert sind, bereits vorgestellt wurden, ist dieseigentlich das erste Mal, dass ein mittelgroßer bis großerWasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler entwickelt wurde. Der mittelgroße bisgroße Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler wurde mit einem von der HyundaiMotor Group in Serie gefertigten Hydro-Brennstoffzellensystem ausgestattet, demweltweit ersten seiner Art. Dabei gelang es Hyundai Mobis, eigenständig ein fürWasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler optimiertes Brennstoffzellen-Aggregatzu entwickeln.Das Antriebsaggregat eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Staplers dient alsGenerator, der selbstständig Strom für den Wasserstoff-Brennstoffzellen-Staplererzeugt. Es handelt sich um ein System mit integrierten Komponenten wie einemBrennstoffzellenstapel, einer Hochspannungsbatterie, einem Wasserstofftank undeiner Kühleinrichtung. Da das für Automobile verwendeteWasserstoff-Brennstoffzellensystem nicht auf seinenWasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler übertragen werden konnte, entwickelteHyundai Mobis ein maßgeschneidertes System dafür.Im Anschluss an die Entwicklung des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstaplersentwickeln Hyundai Mobis und andere Tochtergesellschaften auch gemeinsam einenWasserstoff-Brennstoffzellen-Bagger und planen die Entwicklung und Einführungeines Prototyps noch in diesem Jahr. Wie derWasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler strebt auch Hyundai Mobis dieKommerzialisierung des derzeit in der Entwicklung befindlichenWasserstoff-Brennstoffzellen-Baggers bis 2023 an, nachdem er Prozesse wieDemonstrations- und Pilotprojekte durchlaufen hat.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis richtete ein Massenproduktionssystem für dasWasserstoff-Brennstoffzellensystem der Hyundai Motor Company ein und bemüht sichseither um den Ausbau seiner Geschäftspräsenz im Bereich derWasserstoff-Brennstoffzellen. Hyundai Mobis ist derzeit in der Lage,Wasserstoff-Brennstoffzellen für 23.000 Autos pro Jahr herzustellen und plant,seine Produktionskapazität bis 2022 auf 40.000 Autos pro Jahr zu erweitern.Pressekontakt:Jihyun Han (jihyun.han@mobis.co.kr)Choon Kee Hwang (ckhwang@mobis.co.kr)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141887/4720793OTS: Hyundai Mobis