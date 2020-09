Günstigere Mieten durch viel Neubau? Bauquoten und Mieten im 10-Jahresvergleich

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Neubauquote (fertiggestellte

Wohnungen je 1.000 Einwohner) und der Mietentwicklung der letzten 10 Jahre

zeigt:



- Viel Neubau führt wegen hoher Baukosten nicht automatisch zu bezahlbarem

Wohnraum

- Höchste Bauquoten und teuerste Mieten in München und Frankfurt

- Stärkstes Mietwachstum bei moderater Bauquote in Berlin

- Moderat steigende Mieten: Hamburg aktiv in Sachen geförderter Wohnungsbau





Immer mehr Neubau scheint die Antwort auf den angespannten Mietmarkt in Städtenzu sein. Doch eine hohe Bauquote allein führt nicht automatisch zu günstigenMieten: In München und Frankfurt wird anteilig am meisten gebaut, gleichzeitigwerden die höchsten Preise bei Neuvermietungen verlangt. Das zeigt eine aktuelleAnalyse von immowelt, die das Verhältnis von Neubauzahlen und Mietpreisen derletzten 10 Jahre untersucht. Dazu wurden Angebotsmieten und Bauquoten(fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner) in den 14 größten deutschenStädten betrachtet.Höchste Bauquote in FrankfurtIn Frankfurt wurde in den letzten zehn Jahren so viel gebaut, wie in keineranderen Stadt des Vergleichs: 48 neue Wohnungen pro 1.000 Einwohner entstandendort. Mit dem Europaviertel wurde sogar ein neuer Stadtteil angelegt, um derwachsenden Bevölkerung Wohnraum zu bieten. Trotz des so geschaffenen Wohnraumszahlen Mieter mit 13,90 Euro in der Finanzmetropole den zweithöchsten Preis füreinen Quadratmeter - 48 Prozent mehr als noch 2009 (9,40 Euro). Denn stattbezahlbarer Mietwohnungen entstehen meist hochpreisige Eigentumswohnungen. NeuerWohnraum führt also nicht automatisch zu einer Entlastung des Mietmarktes.Mit dem Förderprogramm "Frankfurt Fairmieten" will die Stadt nun Arbeitnehmernmit mittlerem Einkommen, die keine Sozialwohnung bekommen, das Wohnen imStadtgebiet ermöglichen. Mit einem "Fairmieten-Schein" zahlen die Berechtigtenim Frankfurter Programm bis zu 35 % unter der Marktmiete beziehungsweise mit demFörderweg 2 bis zu maximal 10,50 Euro pro Quadratmeter."Neubau allein wird den Anstieg der Mieten in Großstädten nicht automatischbremsen. Denn der Baupreisindex ist in den letzten Jahren um 28 Prozentgestiegen, und die hohen Baukosten machen den Verkauf für Bauherren oftmalslukrativer als die Vermietung", sagt Cai-Nicolas Ziegler, CEO von immowelt."Städte und Kommunen müssen lohnende Anreize schaffen, damit auch bezahlbarerWohnraum entsteht. Zum Beispiel in Form von attraktiven Förderungen für sozialenWohnungsbau. Nur so kann eine funktionierende Stadtgesellschaft, die ja von derVielfalt ihrer Einwohner lebt, erhalten werden."München: Hohe Mieten und viel NeubauAuch in München bringt der Neubau-Boom keine preisliche Entlastung für Mieter: