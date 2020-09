BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat bei der Generaldebatte im Bundestag die Regierungsbilanz seiner Partei verteidigt. Er verwies auf Überbrückungshilfen und Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise und erklärte, dass noch weitere Unterstützung nötig werden dürfte. Insbesondere warb er in seiner Rede am Mittwoch für den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

"Das ist ein Haushalt mit Kraft und Ausdauer", sagte Mützenich über das Budget von Bundesfinanzminister Scholz. Die Bundesrepublik könne sich gegen die Pandemie stemmen, weil man finanzielle Polster gebildet habe. Ohne Scholz wäre das nicht möglich gewesen, so der SPD-Fraktionschef. "Olaf Scholz ist der richtige Kanzler für Deutschland."