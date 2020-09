Berlin (ots) - Angesichts des 30. Jubiläums der Deutschen Einheit präsentiert

die Stiftung Familienunternehmen die erste Ausstellung, die sich der Geschichte

der Familienunternehmen in Ostdeutschland widmet. Sie dokumentiert anhand

konkreter Beispiele, unveröffentlichter Dokumente und Zeitzeugenaussagen den

Prozess der Verdrängungen und Enteignungen, aber auch den Neuanfang nach der

Wende.



Die Ausstellung baut auf umfangreichen Forschungsarbeiten auf. Eine im Auftrag

der Stiftung Familienunternehmen unter Leitung des Historikers Dr. Rainer

Karlsch (IfZ - Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) verfasste Studie

zeigt auf, wie eine einst reiche Landschaft an starken Familienunternehmen durch

Krieg, Besatzung und Sozialismus Schaden nahm, nach dem Sturz der SED aber

wieder zum Motor für Wachstum und Beschäftigung wurde. Dr. Karlsch ist

wissenschaftlich Verantwortlicher für die Ausstellung.





Volkswirtschaftliche Untersuchungen zeigen indes, dass Familienunternehmenwieder das tragende Fundament der Wirtschaft in den neuen Bundesländern sind. 92Prozent der Unternehmen in den neuen Bundesländern sind Familienunternehmen -der Anteil liegt höher als im Westen.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier würdigt die hohe Bedeutung derFamilienunternehmen für den Aufbau Ost: "Familienunternehmen sind das Rückgratder deutschen Volkswirtschaft. Sie haben einen maßgeblichen Beitrag zurwirtschaftlichen Entwicklung in den neuen Bundesländern geleistet. Gerade derBlick auf die Biographien ostdeutscher Unternehmerinnen und Unternehmer zeugtvon einem unerschütterlichen Gestaltungswillen und der Bereitschaft,Verantwortung zu übernehmen. Diese Eigenschaften stehen beispielhaft für das,was unser Familienunternehmertum auszeichnet."Die Ausstellung "Verdrängung, Enteignung, Neuanfang: Familienunternehmen inOstdeutschland von 1945 bis heute." ist bis zum 23. Oktober (Dienstag bisSonntag, 10.00 bis 17.00 Uhr) im Haus des Familienunternehmens, Pariser Platz6a, 10117 Berlin zu sehen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss geht dieAusstellung auf Wanderschaft in Deutschland.Die Stiftung Familienunternehmen bietet auch einen virtuellen Rundgang(https://ausstellung.familienunternehmen.de/) an. Sie beinhaltet die wichtigstenDokumente der Ausstellung. Mehr Informationen gibt es auf der Themenseite derStiftung Familienunternehmen:https://www.familienunternehmen.de/fokus/familienunternehmen-in-ostdeutschland .Pressekontakt:Andre TauberLeiter KommunikationStiftung FamilienunternehmenPrinzregentenstraße 50D-80538 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 12 76 400 06mailto:tauber@familienunternehmen.dehttp://www.familienunternehmen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61687/4720824OTS: Stiftung Familienunternehmen