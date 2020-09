Gestern testete die Media and Games Invest Aktie zwar die charttechnische Unterstützung bei 1,23/1,25 Euro, fiel aber nicht darunter. Für einen Befreiungsschlag hat dies nicht gesorgt. Heute Morgen notiert der Aktienkurs gegenüber der gestrigen Schlussnotierung wieder schwächer und liegt bei 1,285 Euro mit 1,53 Prozent im Minus - bisheriges Tagestief: 1,265 Euro. So richtig kann sich das Papier also von der Unterstützungszone ...