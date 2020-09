---------------------------------------------------------------------------

Dermapharm Holding SE - Tochtergesellschaft axicorp GmbH setzt Spatenstich für Neubau bei Frankfurt am Main



Grünwald, 30. September 2020 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete, startet mit der Errichtung eines hochmodernen Produktions-, Lager- und Verwaltungsgebäudes am Standort Friedrichsdorf bei ihrem Tochterunternehmen axicorp GmbH.



Mit dem symbolischen Spatenstich eröffnen Dr. Hans-Georg Feldmeier, CEO der Dermapharm Holding SE und Geschäftsführer der axicorp, und Anna-Karina Gerner, Geschäftsführerin der axicorp, zusammen mit dem Gemeindebürgermeister Horst Burghardt die offiziellen Bauarbeiten. Der rund 10.000 m² große Neubau wird die bisher gemieteten Nutzflächen auf einem Gewerbegrundstück von 17.488 m² ersetzen. Neben der damit einhergehenden Optimierung der Kostenstruktur will Dermapharm durch den Neubau eine deutliche Verbesserung der Prozesse erzielen. Dermapharm plant für den Neubau ein Investitionsvolumen von rd. 13 Mio. EUR. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Dezember 2021 geplant.



"Die Errichtung des hochmodernen Gebäudekomplexes sehen wir als großen Meilenstein in unserer Firmengeschichte, welcher bedeutend für die weitere positive Entwicklung am Standort Friedrichsdorf ist", so Geschäftsführerin Anna-Karina Gerner. "Neben der Möglichkeit zu weiterem Wachstum dient der Ausbau der Produktions- und Lagerkapazitäten im Wesentlichen der Prozessoptimierung. Alle Abläufe - vom Wareneingang über die Konfektionierung bis hin zum Versand - können durch die neuen räumlichen Gegebenheiten noch effizienter miteinander verbunden und ideal am Produktionsfluss ausgerichtet werden", betont Gerner. "Die optimierte Infrastruktur der Räumlichkeiten sowie größere Betäubungsmittel-Tresore erlauben es, den zunehmenden Bedarf an immer relevanter werdenden Arzneimitteln wie Medizinalcannabis gerecht zu werden. Dies ermöglicht uns, nachhaltig einen noch größeren Beitrag zur deutschen Gesundheitsversorgung leisten zu können", ergänzt Gerner.