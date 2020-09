Köln (ots) - Was Unternehmen jetzt brauchen, ist Liquidität. Viele Firmen leiden

akut unter den Folgen der Coronakrise, die oftmals zu fehlenden Umsätzen bei

weiterlaufenden Kosten geführt hat. Um fehlende flüssige Mittel dauerhaft zu

vermeiden, hat abcfinance Cashfox entwickelt - Factoring für kleine Unternehmen,

Selbstständige und Freelancer.



Mit Cashfox stellt abcfinance ein leistungsfähiges Tool einer Kundengruppe zur

Verfügung, deren Auswahl an Forderungsfinanzierungen bislang sehr begrenzt war.

Das voll digitale Produkt können Selbstständige und Kleinunternehmer per

Smartphone oder anderen Endgeräten steuern - von überall und jederzeit. Damit

können sie ihre Konten per Fingertipp füllen. Die Unternehmen rufen lediglich

bereits verdientes Geld schon heute ab - ohne Kredite von der Hausbank. Die in

Cashfox hochgeladenen Rechnungen werden von abcfinance sofort ausgezahlt; der

Umsatz kann zur Sicherung der Liquidität genutzt oder direkt in neue Projekte

und Wachstum investiert werden. Damit eröffnen sich finanzielle

Handlungsspielräume, die vorher durch säumige Zahler und lange Zahlungsziele

verwehrt waren - ein Stück wiedergewonnene unternehmerische Freiheit also.









"Wir haben Cashfox sehr konkret auf die Bedürfnisse der kleineren Unternehmen

und Selbstständigen hin entwickelt", sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer von

abcfinance. "Es ist ein smartes Produkt für eine anspruchsvolle Zielgruppe.

Einfach Leistung erbringen, Rechnung schreiben, hochladen und sofort auszahlen

lassen. Leichter kann es kaum gehen." Das Geld erhalten Cashfox-Kunden in der

Regel binnen 24 Stunden.



Besonders gut ankommen dürfte auch die Flexibilität der Lösung. Cashfox-Nutzer

entscheiden selbst, welche Rechnungen sie vorab ausgezahlt haben möchten und

welche nicht. Dabei ist es übrigens gleich, ob die Rechnung an ein anderes

Unternehmen oder eine Privatperson gestellt wurde. Von der Cashfox-Nutzung

erfahren wird der Rechnungsempfänger überdies nichts: Auf der Rechnung steht

eine eigens für den Nutzer eingerichtete Kontoverbindung unter dessen Namen.



Schnell und einfach loslegen



Neue Cashfox-Kunden können schnell loslegen. Die Registrierung erfolgt durch

einen Berater und dauert weniger als zehn Minuten. Danach können sofort

Rechnungen hochgeladen und das Geld nach einem Tag für neue Aufgaben eingesetzt

werden. Die eingereichten Rechnungen sehen Unternehmer und Selbstständige dann

in der Rechnungsübersicht auf dem Smartphone, Tablet oder Rechner. Liquide zu

bleiben wird so kinderleicht.



Mehr Informationen zu Cashfox (https://cashfox.de/) gibt es hier

(https://cashfox.de/) .



Über abcfinance:



1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet,

konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse

mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen

Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese

Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu

erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten,

branchenspezifischen Lösungen. Über die verbundene abcbank verfügt abcfinance

über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing-

und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für

Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der

Zusammenarbeit mit strategischen Partnern. Die abcfinance heute: Mit aktuell

rund 730 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 17 weiteren Standorten

in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der

Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten.



Pressekontakt:



abcfinance GmbH, Jan Königshofen, Kamekestraße 2-8, 50672 Köln

Telefon 02 21 579 08-9178; Email: mailto:jan.koenigshofen@abcfinance.de

http://www.abcfinance.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73429/4720834

OTS: abcfinance GmbH





