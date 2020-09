Alipay erstmalig im Schweizer Kiosk-Markt bei Margot verfügbar / Margot-Lösung als neues skalierbares Alipay Resellermodell für Franchise- und genossenschaftlich organisierte Unternehmen von epay (FOTO)

Lutry (Schweiz)/ Martinsried (Deutschland) (ots) - Alipay s'invite sur le marché

suisse des kiosques chez Margot/ Chargé de la mise en oeuvre technique de la

solution développée pour Margot, le segment epay d'Euronet lance un nouveau

système de reventes évolutif pour les entreprises organisées en franchises et en

coopératives.



Das Grosshandelsunternehmen Ch. Margot & Cie. SA, eine Gesellschaft der Groupe

Margot in der Schweiz, bietet ab sofort als erster Franchisegeber für Schweizer

Kioske sowie Verkaufspunkte aller Art Alipay als innovative Zahlart für

chinesische Touristen an. Der Franchisegeber nutzte die letzten Monate während

der Corona-Krise, um die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen, wenn

chinesische Touristen wieder zahlreich ins Land strömen. epay, Teil von Euronet

Worldwide Inc. (NASDAQ:EEFT), ist langjähriger Partner der Margot für

Prepaid-Karten. Das Unternehmen setzt als technischer Dienstleister die Alipay

Implementierung um und erweitert damit die Zusammenarbeit um Paymentlösungen. In

diesem Bereich bietet der europäische Marktführer für Prepaid- und

Gutscheinprodukte auch moderne Zahlungslösungen an - von kontaktlos über

optische Verfahren bis hin zu Zahlverfahren mit Mobile Wallets unabhängig vom

Bezahlträgermedium.







Prepaid-Terminals



Das Besondere an der für die Margot entwickelten Implementierungslösung gründet

auf der Nutzung der vorhandenen technischen Infrastruktur: Die Kioskbetreiber

haben keine klassischen Zahlungsterminals, über die herkömmlicherweise die

Bezahlart installiert wird. Stattdessen nutzen sie die bestehenden Android

basierten Terminals, über die die Prepaidprodukte abgewickelt werden. Daher

entwickelte der Zahlungsdienstleister eine neue Alipay Integration in seiner

App. Diese kann von den Kioskbetreibern einfach auf den vorhandenen

Prepaid-Terminals installiert werden. Zusätzliche, klassische Zahlungsterminals

sind dabei nicht mehr notwendig. Margot's Prepaid-Terminals sind jedoch nicht

nur für klassische Kioske und Detailhandelskunden einsetzbar. Sie können bei

allen interessierten Verkaufsstellen sowie bei Dienstleistern, wie z.B. Hotel,

Verkehrsmittel, Museen etc. eingesetzt werden. Die epay App stellt die

Verbindung zwischen Alipay und Margot via Verarbeitung über epay's

Prozessingplattform her, über welche jährlich 1,54 Milliarden Transaktionen

weltweit für Zahlungen aber auch für Prepaid- und Gutscheinprodukte sicher

abgewickelt werden.



"Mit dieser Lösung haben wir ein zukunftsweisendes und skalierbares

"Mit dieser Lösung haben wir ein zukunftsweisendes und skalierbares

Resellermodell entwickelt, welches insbesondere Franchise- und







