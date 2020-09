Biofrontera ist hierzulande die erste gründergeführte Pharmafirma, die eine europaweite und US-Zulassung für ein selbstentwickeltes Medikament erhalten hat: Ameluz zur Behandlung von hellem Hautkrebs. Der häufigste Krebs überhaupt. Nachdem auch die US-Zulassung vorliegt, explodieren die Umsätze: 2016 gingen 6 Millionen durch die Bücher, 2017 Verdoppelung auf 12 Millionen, 2018 waren es bereits 21 Millionen, 2019 31 Millionen und im laufenden Turnus sollen 34 bis 38 Millionen zusammen kommen. Spektakulär ist die offizielle Unternehmensprognose für 2025. Dann sollen zwischen 200 und 400 Millionen durch die Bücher gehen. Über die Hintergründe sprechen wir mit Finanzvorstand Thomas Schaffer. Am wichtigsten aktuellen Thema, die Pandemie, geht kein Weg vorbei. In den USA, dem wichtigsten Markt, brach das Geschäft wegen Corona anfangs praktisch komplett zusammen. Auch in Deutschland ging es kräftig runter, doch inzwischen läuft es hierzulande wieder voll im Plan. Auch in den USA normalisiert sich die Lage. Insgesamt gingen im ersten Halbjahr die Produktverkäufe um 30% zurück. Der Vorstand trat voll auf die Kostenbremse mit Maßnahmen wie Kurzarbeit oder Abbau der Belegschaft in den USA um 20%. So konnte der operative Verlust in den ersten sechs Monaten auf 4,3 Millionen eingegrenzt werden, während im Vorjahr noch 12,9 Millionen verloren gingen. Die Lage wurde entschärft durch eine Einmalzahlung von Mahuro, dem japanischen Pharmapartner. Dennoch drückt das Virus auf den Kurs. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um etwa ein Viertel auf aktuell 3,60 Euro korrigiert. Die Marktkapitalisierung ca. 160 Millionen. Gemessen an der Unternehmensplanung ist das nicht viel. In der Mitte der Range wollen die Leverkusener in fünf Jahren 300 Millionen erlösen. Eine Netto-Marge von branchentypischen 10% unterstellt, kommt man auf 30 Millionen Profit. Daran gemessen wäre die Marktkapitalisierung ein Witz. Die aktuelle Cash-Position schätzen wir auf etwa 15 Millionen, das reicht für 12 Monate oder auch mehr. Im August sammelten die Leverkusener knapp 8 Millionen Euro in Form einer Pflichtwandelschuldverschreibung ein. Biofrontera konzentriert sich auf das Medikament Ameluz und möchte die Indikationen erweitern. Beispielsweise auf schwere Akne. Ein Markt mit einem höheren dreistelligen Millionenvolumen. Bis zur Zulassung dürften mindestens drei Jahre ins Land gehen, die klinischen Studien werden einen zweistelligen Millionenbetrag erfordern, ein entsprechender Kapitalrahmen wäre vorhanden. Fazit: Corona bringt Biofrontera nicht vom langfristigen Wachstumspfad ab. Wenn sich die Dinge entwickeln wie geplant, winken große Gewinne. Die Aktie ein spekulativer Kauf.