Orizon stellt sich neu auf / mit neuem Führungsteam aus den eigenen Reihen (FOTO)

Als Geschäftsführer und COO stehen Jens Tettenborn und Matthias Henze seitBeginn des Monats an der Spitze der Orizon-Gruppe. Jens Tettenborn war seit 2018Regionalleiter bei Orizon, kennt die Zeitarbeitsbranche seit 2005 und ist alsstudierter Ingenieur bestens verankert im technisch-gewerblichen Umfeld. Er wirdfür die Region Nord zuständig sein. Matthias Henze, der seit 2006 im Unternehmenist und zuletzt ebenfalls als Regionalleiter tätig war, ist Betriebswirt undwird die Geschäfte in der Region Süd von Orizon verantworten. Mit Dr. DieterTraub steht dem Duo ein erfahrener Manager an der Seite, der die Branche mitihren Besonderheiten und ihrer volatilen Geschichte bestens kennt.Eingebunden in das erweiterte Führungsteam setzt die neue Mannschaft auf eineoffensive Bearbeitung der Märkte. Dabei kann sie auf belastungsfähigeKundenbeziehungen und auf motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterzurückgreifen. "Wir kommen aus demselben Stall und jeder von uns hat schoneiniges bei Orizon und im Markt bewegt", weiß Matthias Henze, der sich beiOrizon in 14 Jahren erfolgreich vom Personalberater zum Geschäftsführerweiterentwickelt hat. Jens Tettenborn, der den Markt ebenfalls sehr gut kennt,ergänzt: "Das Unternehmen ist gut aufgestellt, auch, weil es gelungen ist, inder Corona-Zeit auf Kündigungen weitgehend zu verzichten." In das jetzt wiederanziehende Geschäft werde man daher mit guter Performance, kundennah und klarerAusrichtung starten: mit einem guten Teamspirit.Download Pressemeldung und Foto:https://www.orizon.de/de/presselounge/orizon-stellt-sich-neu-aufOrizon GmbHAls Teil der japanischen Unternehmensgruppe Outsourcing Inc. bietet dasPersonaldienstleistungsunternehmen Orizon das umfassende Spektrum vonPersonaldienstleistungen an. Zum Serviceportfolio gehören Personalüberlassungund -vermittlung sowie die Durchführung komplexer Personalprojekte. Mittechnischen, gewerblichenund kaufmännischen Fach- und Führungskräften wird einGroßteil der Berufsfelder abgedeckt. Mit dieser Strategie gehört das Unternehmenzu den Marktführern für den deutschen Mittelstand.Als Arbeitgeber von rund 7.000 Mitarbeitern, bundesweit rund 100 Standorten undeinem Umsatz von 296,2 Mio. Euro (2019, inkl. Otto Work Force Deutschland GmbH(https://www.ottoworkforce.de/) ) belegt Orizon, laut Lünendonk Liste 2020 (https://www.luenendonk.de/produkte/listen/luenendonk-liste-2020-fuehrende-zeitarbeitsunternehmen-in-deutschland/) , Platz 8 unter den führendenPersonaldienstleistern in Deutschland. 2019 wurde Orizon von derWirtschaftsWoche (https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/in-guten-haenden-das-sind-die-besten-dienstleister-des-mittelstands/24020488.htmll) als "BesterMittelstandsdienstleister" und von Focus-Business als "TopPersonaldienstleister" ausgezeichnet. Auf der Arbeitergeber-Bewertungsplattformhttps://www.kununu.com/de/orizon trägt Orizon die Gütesiegel "Top Company" und"Open Company". Weitere Informationen zum Unternehmen unterhttps://www.orizon.de .Pressekontakt:Unternehmen: Orizon GmbH Presseabteilung | Großer Burstah 23 | 20457Hamburg | E-Mail mailto:presse@orizon.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/80999/4720891OTS: Orizon GmbH