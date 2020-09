Arvato Financial Solutions läutet mit dem FinTech Paigo neue Ära des Forderungsmanagements ein (FOTO)

Gütersloh / Verl / Baden-Baden (ots) - Aus Infoscore Forderungsmanagement wird

Paigo // Neue Marke rückt näher an den Menschen.



Arvato Financial Solutions, die Finanzdienstleistungssparte von Bertelsmann,

startet mit dem FinTech Paigo eine innovative Plattform für

verbraucherorientiertes Forderungsmanagement. Damit unterstreicht das

Unternehmen seinen Anspruch, Innovation zu treiben und die

Finanzdienstleistungsbranche aus einer führenden Position heraus zu verändern.



Kern des neuen Angebots ist die weitgehende Digitalisierung von Prozessen und

Abläufen mit dem Ziel, Inkassoverfahren für Verbraucher zukünftig schneller,

verständlicher und transparenter zu machen. Dabei nutzt die Plattform Elemente

von Künstlicher Intelligenz, Machine Learning und Data Science. Das Portal

Paigo.com löst das bisherige Inkassoportal.de ab. Auch die Infoscore

Forderungsmanagement GmbH firmiert jetzt unter dem Namen Paigo GmbH.





"In Deutschland sind mehr als 6,9 Millionen Menschen mit der Tilgung ihrerVerbindlichkeiten im Rückstand. Und da über digitale Kanäle immer allespermanent verfügbar scheint, verlieren einige Verbraucher schon mal diefinanzielle Übersicht", erklärt Volker Bornhöft, Geschäftsführer Accounting &Collection Germany bei Arvato Financial Solutions. "In dieser komplexen Weltwollen wir mit Paigo der digitale Kompass für Menschen sein, die ihreFinanzangelegenheiten wieder in den Griff bekommen wollen."Paigo ist ein Kunstwort. Es steht für leichtes Bezahlen und Begleichen vonausstehenden Forderungen. Zudem vermittelt es Aktivität und impliziert Lösungen.Die neue Plattform setzt dabei auf Digitalisierung und neue Technologien. Aufdiese Weise erhalten Verbraucher in finanziellen Schwierigkeiten sehr schnellgenau die Informationen, die sie benötigen, eine Beratung mit individuellemZuschnitt sowie die Unterstützung, die hilft, das jeweilige Problem zu lösen."Wir bauen mit unserer neuen, digitalen Plattform eine viel engere Beziehung zuden Verbrauchern auf", erklärt Bornhöft und fährt fort: "Das ist für unsereBranche eine völlig neue Herangehensweise, die für alle gut ist: für denVerbraucher, für unsere Auftraggeber und für uns als lösungsorientierterDienstleister."So ist eine der neuen Funktionen der "Blick ins Konto". Beantragen Nutzer eineindividuelle Ratenzahlung, die von den üblichen Zahlungsmodellen abweicht,können sie ihr Einverständnis geben, dass Paigo Einblick in Kontobewegungen dervergangenen sechs Monate erhält. Das bisher langwierige Thema desEinkommensnachweises wird damit deutlich abgekürzt und Verbraucher erhalteninnerhalb kürzester Zeit eine Zusage für eine maßgeschneiderte Ratenzahlung.Auch Unternehmen profitieren von Paigo. Dank persönlicherer Ansprache undzusätzlicher Self-Service-Funktionen verbessert Paigo die finanzielle Beziehungzwischen Mensch und Marken - und stärkt zugleich das Vertrauen.Alle neuen Funktionen und Technologien folgen dem Ziel, den Prozess fürKonsumenten so leicht wie möglich zu machen. "Der gesellschaftliche Bedarf füreinen neuen, persönlicheren Ansatz im Forderungsmanagement ist riesig", soVolker Bornhöft. "Mit fairen und passgenauen Lösungen wollen wir bei Paigo dafürsorgen, dass Menschen ihre finanzielle Selbstbestimmung zurückerhalten."Das drückt sich auch im Markenversprechen von Paigo aus, das lautet: Damit eswieder einfach wird.Pressekontakt:Dario Articoc/o Paigo GmbHpart of Arvato Financial SolutionsRheinstraße 9976532 Baden-Badenmailto:presse.afs@arvato.comTelefon +49 (0)7221/5040-3060Fax +49 (0)7221/5040-3055http://finance.arvato.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136441/4720900OTS: Arvato Financial Solutions