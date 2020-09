Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Neues Modell mit fünf Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und maximaler Zuladungvon bis zu 2.500 Kilogramm ist der leistungsfähigste Transit, den Ford jeangeboten hat- Ford kombiniert den Fünf-Tonner mit leistungsfähigerem Fahrwerk,Antriebsstrang und stärkeren Bremsen- Neues Transit-Flaggschiff steht als Fahrgestell mit Einzel- oder Doppelkabinesowie als Kastenwagen-Lkw zur Wahl- 2,0 Liter großer EcoBlue-Turbodiesel mit 125 kW (170 PS) - Heckantrieb (HeavyDuty Truck) - 10-Gang-Automatik optional- Höheres zulässiges Gesamtgewicht und größere Zuladung erschließen neueEinsatzbereiche als Baustellenfahrzeug sowie für Um- und AusbaubetriebeFord erweitert seine Transit-Baureihe um eine noch leistungsfähigere Variante:Das neue Top-Modell überzeugt mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu fünfTonnen und kommt als Kastenwagen sowie als Fahrgestell mit Einzel- oderDoppelkabine Anfang Dezember auf den Markt (Lkw N2). Damit kombiniert dieseTransit-Version die höchste Nutzlast und die beste Transportkapazität in derüber 50-jährigen Geschichte der ikonischen Transit-Transporterfamilie mit derRobustheit und Vielseitigkeit, die der Transit schon traditionell mit einemgutmütigen Fahrverhalten auf Pkw-Niveau vereint. Die neue, weiterentwickelteVersion bietet eine um bis zu 300 Kilogramm höhere Zuladung als die bislangleistungsfähigste Transit-Variante. Sie spricht vor allem jene Kunden an, diesich ein besonders belastbares Basisfahrzeug zum Beispiel für den Umbau zumMulden- oder Seitenkipper, Krankenwagen oder Polizeitransporter wünschen.Mit dem neuen Fünf-Tonner ergänzt Ford sein Angebot auf dem europäischenTransportermarkt für leichte Nutzfahrzeuge mit hohem zulässigem Gesamtgewicht umeine weitere Variante. Ford stellt damit wichtige Weichen, um seine europaweiteMarktführerschaft im Segment der leichten Nutzfahrzeuge weiter auszubauen."Für die Produktivität eines Unternehmens spielt die Nutzlast seiner Fahrzeugeeine entscheidende Rolle. Mit dem neuen Flaggschiff der Transit-Baureiheerweitern wir unser Portfolio um den leistungsfähigsten Transporter mit derhöchsten Nutzlast, den wir je angeboten haben", sagt Hans Schep, leitenderManager Nutzfahrzeuge bei Ford Europa. "Die Bedürfnisse unserer Aufbauherstellerund ihrer Kunden flossen unmittelbar in die Entwicklung dieser neuenTransit-Variante ein. Dabei stand der Wunsch nach noch mehr Nutzlast ganz weitoben auf der Liste - ganz gleich ob für Muldenkipper, Krankentransporter odergroßen Kleinbus. Der Transit mit fünf Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ist fürjeden Einsatzzweck die ideale Wahl, denn er kombiniert eine hohe Nutzlast mit