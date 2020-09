TUI erhält weitere Finanzhilfen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Zum einen habe der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes eine Optionsanleihe von TUI mit einem Volumen von 150 Millionen Euro gezeichnet, zum anderen stockt die staatseigene KfW einen Kredit an den Reisekonzern um 1,05 Milliarden Euro auf. Man verfüge damit über Finanzmittel in Höhe von 2 Milliarden Euro, so das Unternehmen, das wie zahlreiche andere ...