BDC kritisiert Halbierung der Hygienezuschläge durch Private Krankenversicherung

Berlin (ots) - Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) kritisiertdie Entscheidung der Privaten Krankenversicherung ab dem 1. Oktober 2020 nurnoch die Hälfte der bisherigen Hygienezuschläge für Privatpatienten zu bezahlen."Wir werden sicherlich nicht die Hälfte an Desinfektionsmittel undSchutzkleidung anwenden, ohne unsere Patienten zu gefährden", erklärt Dr. med.Jörg-A. Rüggeberg, Vizepräsident des BDC. Die gesetzlichen Krankenkassen wurdenzu Beginn der Pandemie durch den Gesetzgeber verpflichtet, anhand einesumfangreichen Rettungsschirms, die Kliniken und Arztpraxen vor den finanziellenFolgen der Pandemie abzusichern. "Dagegen mussten die privaten Versicherer erstmühsam überzeugt werden, dass auch sie eine solidarische Verpflichtung zuSicherung der Krankenversorgung haben. Jetzt sind die dafür vorgesehenen Mittelohne stichhaltige Begründung halbiert worden, obwohl die tatsächlichen Kostenunverändert geblieben sind. Kliniken und Arztpraxen sind damit diejenigen, dieden Schutz der Patienten auf eigene Kosten übernehmen", so Dr. Jörg-A.Rüggeberg. "Es zeigt sich, dass in einer Krise einige solidarisch agieren,andere eher nicht. Selbstverständlich wird auch weiter der Hygieneschutz unsererPatienten oberste Priorität haben, wir hätten uns allerdings gewünscht, dassdiese Auffassung von allen Beteiligten uneingeschränkt geteilt wird."