Die ukrainische Regierung unterzeichnet ein Memorandum zur Unterstützung des Babyn Yar-Holocaust-Gedenkzentrums anlässlich des Jubiläums

KYIV, Ukraine, 30. September 2020 /PRNewswire/ -- Am 79. Jahrestag des Massakers von Babyn Yar unterzeichnete die ukrainische Regierung eine Absichts- und Kooperationsvereinbarung mit dem Babyn Yar Holocaust Memorial Center (BYHMC), um den Bau einer angemessenen Gedenkstätte für die Tragödie zu fördern. Währenddessen wurden bei einer Online-Gedenkfeier neue Forschungsergebnisse vorgelegt, die bisher unbekannte Details des Massakers von Babyn Yar enthüllten.

Die Tragödie von Babyn Yar war einer der größten Fälle von Massenmord während des Holocaust. 33.771 jüdische Opfer wurden in nur zwei Tagen, am 29. und 30. September 1941, von den Nazis in der Babyn Yar-Schlucht erschossen, während der gesamten Besatzungszeit in Kiew danach Zehntausende Ukrainer, Roma, Geisteskranke und andere erschossen wurden.

Schauen Sie sich das Video an: https://youtu.be/23kr85f2N84

Das Memorandum wurde vom Minister für Kultur und Informationspolitik der Ukraine, Tkachenko Olexandr, und BYHMC-Aufsichtsratsmitglied Ronald S. Lauder unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand in Babyn Yar nach der offiziellen Gedenkfeier zum Jahrestag statt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski, der an der offiziellen Gedenkfeier teilnahm, sagte: „Wir dürfen die Tragödie von Babyn Jar nicht vergessen. Wir verstehen, dass dies nicht nur die Geschichte der Ukraine und des jüdischen Volkes ist, sondern eine tragische Geschichte der ganzen Welt. Die Menschen, insbesondere die Jugend, sollten die Möglichkeit haben, den Ort zu besuchen, an dem Tausende von Juden erschossen wurden, um sich wirklich an eine der größten Tragödien des zwanzigsten Jahrhunderts zu erinnern. Wir müssen alle verstehen, dass dies in der modernen Welt oder in der Zukunft nicht geschehen kann. Nie wieder."