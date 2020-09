Hebel mit Bedacht

Auch für Hebelprodukte gilt, dass nur wer das Produkt kennt und versteht, auch seine Chancen und Risiken richtig beurteilen und einschätzen kann. Denn zweifellos bietet der Markt beides. Der sogenannte Hebel (Leverage) bietet überproportionale Kurschancen, aber eben auch ebenso große Risiken.

Die Fülle und unterschiedlichen Typenbezeichnungen von Hebelprodukten mögen auf den ersten Blick etwas verwirren, aber sie alle eint die aus der Physik bekannte Hebelwirkung. So lassen sich mit relativ wenig Körperkraft auch große Lasten in Bewegung setzen. So verhält es sich auch bei Hebelprodukten. Mit geringem Kapitaleinsatz lassen sich im günstigen Fall hohe Gewinne erzielen. Umgekehrt sind aber auch sehr hohe Verluste möglich. Während beim Direktinvestment in eine Aktie mitunter ordentlich in die Tasche gegriffen werden muss, um attraktive Erträge zu erwirtschaften, genügt bei Hebelprodukten ein vergleichsweise kleiner Einsatz.