dena testet Blockchain-basierte Infrastruktur für die Identifizierung von Anlagen im Energiesystem

Das Energiesystem der Zukunft ist komplex: Viele Erzeuger, unterschiedlichsteEnergiequellen sowie Millionen Verbraucher müssen miteinander verbunden werden.Dazu braucht jede dieser Komponenten eine unverwechselbare Identität, umverlässlich Liefer- und Vertragsbeziehungen eingehen zu können. Dabei müssen dieSystemsicherheit hoch und die Kommunikationskosten gering gehalten werden. Hiersetzt der Blockchain Machine Identity Ledger als digitales Register fürGeräteidentitäten an.Basis für ein digital gestütztes MarktdesignPhilipp Richard, Teamleiter Digitalisierung bei der dena: "Für ein dezentral unddigital gestütztes Energiesystem liegen weiterhin viele Aufgaben vor uns. Esfehlt bis dato an digitalen Diensten, die auf dem Smart Meter Rollout aufsetzen,interoperabel sind und alle Anlagen des Energiesystems einschließen underfassen. Ein Identitätsregister, das auf dezentral operierendenKommunikationstechnologien erprobt wird, ist besonders aufgrund der starkverteilten Anlagenstruktur hilfreich. Es kann einen großen Erkenntnisgewinn fürden Aufbau einer digital gestützten Marktkommunikation bieten."Der Machine Identity Ledger soll die Basis bieten, um weitere systemdienlicheDienste und marktorientierte Anwendungen aufzubauen. Dabei wird der Smart MeterGateway (SMGW) - eine Kommunikationseinheit von intelligenten Messsystemen - alsVertrauensanker eingebunden. Damit geht das Pilotprojekt Hand in Hand mit denSmart Meter Rollout-Plänen der Bundesregierung und könnte diesen über SmartMeter-basierte Geschäftsmodelle sogar neuen Schub verleihen.Ein Stück Autobahn für die Digitalisierung der EnergiewirtschaftUm in Zukunft eine hohe Anzahl an Marktteilnehmern zu erreichen, sind geringeKommunikationskosten für das Teilen von Daten notwendig. Außerdem braucht essichere, zuverlässige, interoperable und nachvollziehbare Systeme, um dieseInformationen zu verifizieren. Der Machine Identity Ledger zielt darauf ab, dierasch zunehmenden Schnittstellen im Energiesystem zu verbinden und einekosteneffiziente Koordination zu ermöglichen. Auf dem Weg in die digitaleZukunft der Energiewirtschaft kann ein dezentrales digitales Identitätsregisterein Stück Autobahn darstellen. Prof. Dr. Jens Strüker vom FraunhoferBlockchain-Lab in Bayreuth, der das Projekt wissenschaftlich begleitet,erläutert: "Mit dem Marktstammdatenregister und dem SMGW haben wir bereitswichtige Elemente für die informationstechnische Vernetzung aller Akteuregeschaffen. Diese Bausteine gilt es jetzt mittels Blockchain Machine IdentityLedger zu verbinden und damit die digitale Lücke auf dem Weg in einemarktwirtschaftliche, hocheffiziente Echtzeit-Energiewirtschaft weiter zuschließen."dena arbeitet mit starker Partner-AllianzIn dem Pilotprojekt Machine Identity Ledger arbeitet die dena mit einer starkenPartner-Allianz aus etablierten Großkonzernen, Akteuren der Digital- undEnergiebranche sowie innovativen Start-ups aus dem Blockchain-Ökosystem.Der Blockchain Machine Identity Ledger findet unter dem Dach desPilotierungslabors "Future Energy Lab" statt. Unternehmen, die sich für eineTeilnahme am Future Energy Lab interessieren, können sich an die dena wenden.Spannende Einblicke in die Pilotprojekte gibt es auch im Rahmen des FutureEnergy Day, der als Teil des dena Kongresses am 17. November stattfindet.Partner des Projekts sind:BOTlabs, EnBW, Energy Web, EY Law, Fraunhofer FIT, GWAdriga, Jacobs University,MeterPan, OFFIS, Oli-Systems, Parity, PPC, Riddle&Code, SAP , Spherity, Theben,T-Systems, Voltaris, VSE, Youki, 50HertzMehr Informationen zum Future Energy Lab:http://www.future-energy-lab.deMehr Informationen zum Future Energy Day:https://www.dena-kongress.de/programm/Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Irene Beringer, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-114, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:mailto:beringer@dena.de, Internet: http://www.dena.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43338/4720969OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)