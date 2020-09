Am 1. Oktober startet Sonder-Öffnungsaktion der PKV für Beamtinnen und Beamte

--------------------------------------------------------------

beamte-in-der-pkv.de

https://ots.de/MPhLML

--------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Die Private Krankenversicherung bietet allen gesetzlich

versicherten Beamtinnen und Beamten mit Vorerkrankungen oder Behinderungen

zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 31. März 2021 einen erleichterten Zugang

an.





Die erleichterten Bedingungen bedeuten für den genannten Personenkreis:- Niemand wird aufgrund von Vorerkrankungen oder einer Behinderung abgelehnt.- Es gibt keine Leistungsausschlüsse.- Ein eventuell notwendiger individueller Risikozuschlag wird auf 30 Prozent desBeitrags begrenzt.Auch Angehörige können das Angebot in Anspruch nehmen. Sie profitieren ebenfallsvon den erleichterten Bedingungen, sofern sie gemeinsam mit der Beamtin oder demBeamten in die PKV wechseln, einen Anspruch auf Beihilfe haben und nichtversicherungspflichtig in der Gesetzlichen Krankenversicherung sind.Mit der Sonder-Öffnungsaktion haben Beamtinnen und Beamte, die es bisherversäumt haben, sich privat zu versichern, nun noch einmal die Möglichkeit dazu."Wir setzen damit ein Signal, dass Beamtinnen und Beamte und PKVzusammengehören", sagte PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. "Mit gutem Grundist das eine millionenfach bewährte Kombination."Die Sonder-Öffnungsaktion läuft parallel zur regulären PKV-Öffnungsaktion fürBeamtenanfänger. Diese können sich ebenfalls zu den vereinfachten Bedingungenprivat versichern. Voraussetzung ist lediglich, dass sie einen entsprechendenAntrag innerhalb des ersten halben Jahres nach ihrer Verbeamtung stellen. DieseRegelung gilt bereits für Beamte auf Widerruf und besteht unabhängig von derSonderöffnungsaktion fort.Weitere Informationen: http://www.beamte-in-der-pkv.de/oeffnungPressekontakt:Stephan Caspary- Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Verband der PrivatenKrankenversicherung e.V.Unter den Linden 2110117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 25Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stephan.caspary@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58188/4721001OTS: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.