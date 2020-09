Köln (ots) - Tierwohl, Transparenz und Nachhaltigkeit - ökologische

Landwirtschaft gewinnt unter diesen Aspekten bei Verbrauchern immer mehr an

Bedeutung. Daher baut REWE seine langjährige Kompetenz im Bio-Bereich weiter mit

einer starken Partnerschaft aus: Ab sofort ist der zweitgrößte

Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland Verbandsmitglied bei Demeter. Damit

können die Kunden von bundesweit mehr als 3.000 REWE-Märkten zukünftig verstärkt

auf Produkte zurückgreifen, die unter den strengen Kriterien des Bioverbands

erzeugt werden. Von Ende September an werden zahlreiche Marken wie

beispielsweise Bauckhof, Davert und Campo Verde in die Regale kommen. Darüber

hinaus folgen zumeist regionale Frischeartikel, unter anderem in den Bereichen

Obst, Gemüse und Molkereiprodukte.



Demeter-Erzeuger und -Hersteller arbeiten nach der biodynamischen

Wirtschaftsweise und nach Richtlinien, die weit über die Vorgaben der

EU-Öko-Verordnung hinausgehen. Der nachhaltige und ganzheitliche Ansatz genießt

hohes Vertrauen: Gerade haben Verbraucherinnen und Verbraucher die Marke in

einer repräsentativen Studie zur "Nachhaltigsten Marke Deutschlands" gewählt.

Produkte werden nur mit dem Biosiegel von Demeter ausgezeichnet, wenn sie den

strengen Qualitätskriterien des Verbandes entsprechen.







"Füllhorn" Eigenmarkenprodukte aus kontrolliert biologischem Anbau anbot.

Seitdem hat sich viel getan. 2007 wird aus "Füllhorn" "REWE Bio", heute eine der

beliebtesten und bekanntesten Handelsmarken in Deutschland. Im Jahr 2009 holt

sich REWE dann den ersten starken Partner an die Seite: Naturland. Rund die

Hälfte des stetig wachsenden REWE Bio-Sortiments ist durch den Bioverband

unabhängig zertifiziert und erfüllt damit besonders strenge Richtlinien im

Hinblick auf Tierwohl und schonenden Landbau. Die Kooperation mit Demeter ist

nun der nächste logische Schritt, um mit einem kompetenten und starken Partner

das Biosortiment um hochwertige Verbandsware im Markenbereich zu ergänzen.

Außerdem ist sie ein weiterer Meilenstein in der genossenschaftlich geprägten

Unternehmensstrategie, durch partnerschaftliche, verbindliche und nachhaltige

Zusammenarbeit sowohl lokale landwirtschaftliche Strukturen im Allgemeinen als

auch die Bio-Landwirtschaft im Besonderen in Deutschland zu fördern.



"Wir sind stolz, mit Demeter den ältesten Bioverband Deutschlands an unserer

Seite zu wissen und gemeinsam den ökologischen Landbau weiter zu fördern. Die

Mitgliedschaft im Demeter-Verband ist für uns auch ein konsequenter Schritt,

unsere Positionierung im Bereich Bio zu festigen", betont REWE-Einkaufschef Seite 2 ► Seite 1 von 2



