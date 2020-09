Henkel profitiert von Kapitalzuflüssen

Wertpapiere des Konsumgüterherstellers Henkel tendieren bereits seit Mitte 2017 in einem intakten Abwärtstrend und fielen von 114,60 Euro auf ein Corona bedingtes Tief um 55,00 Euro zurück. Doch in den letzten Monaten konnte sich das Wertpapier wieder über den einstigen Unterstützungsbereich um 76,80 Euro absetzen und nutzt diesen Support seitdem als Unterstützung. Nun geht es ganz klar um den Versuch eines Kaufsignals und Sprungs über den langfristigen Abwärtstrend.

Pullback einplanen!

An dem Niveau um 81,00 Euro sollten Investoren bei der Henkel Stammaktie mit temporären Rücksetzern rechnen, diese könnten in einem ersten Schritt zurück auf ein Niveau um 78,20 Euro abwärts reichen, sogar auf 76,80 Euro könnte es dabei abwärts gehen. Sobald aber die Marke von rund 82,00 Euro geknackt wird, könnte sich ein Lauf von Henkel in den Bereich des EMA 200 bei 86,18 bzw. dem darüber liegenden Widerstand um 87,00 Euro einstellen und würde sich bestens für ein Long-Investment anbieten. Ein Rückfall unter 75,00 Euro birgt dagegen direkte Abschlagsrisiken auf 73,00 Euro, darunter müsste noch einmal die etwas größere Unterstützung um 69,00 Euro zum Tragen kommen.