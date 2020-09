× Artikel versenden

ROUNDUP Flugzeug durchbricht Schallmauer - Lauter Knall schreckt Paris auf

In Paris hat ein lauter Knall am Mittwochmittag die Menschen aufgeschreckt. "Es gibt keine Explosion, es ist ein Kampfflugzeug, das die Schallmauer durchbrochen hat", schrieb die Polizei kurze Zeit später auf Twitter. Der Knall war in mehreren …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.