Endlich Sicherheit mit Perspektive / Aktives Grundeinkommen für Künstler und freie Journalisten (FOTO)

Künzelsau (ots) - Was wäre ein Land ohne seine Dichter, Denker, Musiker, Maler,Schauspieler, Sänger, Tänzer, Journalisten, Publizisten und Filmemacher? Siebringen Farbe, Freude, Fragen, Gefühle, Inspiration und Visionen in unser Leben.Nun aber bedrohen die Corona-Maßnahmen die Existenz unzähligerSolo-Selbstständiger aus Kunst, Kultur und Kommunikation. Die staatlichenSoforthilfen sind vollkommen unzureichend, die Zukunft ungewiss. Verzweifeltbitten die Betroffenen um einen Rettungsschirm mit Perspektive. Das 'AktiveGrundeinkommen' will diesem Wunsch gerecht werden. Eine solche 'Grundsicherungmit Gegenleistung' kann nicht nur verhindern, dass die Krise Existenzenvernichtet, sondern Kunst- und Kulturschaffenden sowie unabhängigenMedienmachern endlich auch langfristig eine solide Lebens- und Arbeitsgrundlagebieten. Das 'Gradido-Modell' der gleichnamigen Akademie will Kreativität undSchaffensfreude den idealen Nährboden bereiten und so einen unverzichtbaren Teilunserer Gesellschaft vor dem Niedergang bewahren.Einer aktuellen Umfrage des Deutschen Journalisten Verbandes (DJV) zufolgeschreiben rund 50 Prozent der freien Journalisten in diesem Jahr so erheblicheVerluste, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können. Jederdritte Freie der schreibenden Zunft erhält aktuell keine Aufträge. Unter denFotojournalisten ist jeder Zweite ohne Einkünfte. Künstler und Kulturschaffendehat die aktuelle Krise noch härter getroffen. Ein Großteil der selbstständigenKreativen hat schon seit Monaten keinerlei Einnahmen mehr zu verzeichnen. Derbekannte Schauspieler und Synchronsprecher Frank Röth schildert die aktuelleSituation nachdrücklich: "Der Lockdown und die monatelange Schließung vonTheatern, Bühnen und Synchronstudios, die gecancelten oder auf unbestimmte Zeitverschobenen Dreharbeiten, die Absage von Veranstaltungen und Festivals sind füruns eine Katastrophe und kommen einem Berufsverbot gleich."Die staatlichen Hilfen greifen bei den allermeisten Betroffenen nicht.Finanzielle Reserven aber haben die wenigsten Akteure des Kulturbetriebesaufzuweisen. Unsicherheit gehört quasi zum Alltag. Schauspieler fallen oft durchalle sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Maschen. Sie haben zwarBetriebsausgaben, aber keine Betriebsstätte, sind berufsbedingt 'unständig'beschäftigt oder zahlen durch die kurzfristigen Engagements so unregelmäßig indie Arbeitslosenversicherung ein, dass sie nahezu nie einen eigenen Anspruch aufderen Leistungen erwerben können.So haben viele Künstler sich schon vor Corona von Engagement zu Engagementgehangelt und in 'prekären Verhältnissen' gelebt. Die Leidenschaft für die