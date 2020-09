Seit Montag notiert Siemens Energy an der Börse. Dabei handelt es sich um ein Spin-off von Siemens. Aktionäre von Siemens erhielten für zwei Siemens-Aktien ein Papier des Börsenneulings. Noch hält Siemens 45 Prozent an Siemens Energy, doch auch dieser Anteil soll mittelfristig verringert werden.Die Veränderung muss in die Modelle der Analysten eingepflegt werden. Entsprechend nehmen die Analysten der DZ Bank ihr Kursziel ...