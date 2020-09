Berlin (ots) -



- Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind viele Arbeitnehmer weniger Auto

gefahren. Das wirkt sich auf die Kfz-Versicherung aus.

- Eine Finanztip-Umfrage zeigt: Alle Versicherer erstatten Beiträge. Allerdings

nicht von sich aus. Und darüber hinaus nicht in vergleichbarer Höhe.

- Betroffene Versicherte sollten jetzt dringend aktiv werden.



In diesem Jahr bleibt bei Vielen das Auto in der Garage. Besonders Pendler haben

durch coronabedingtes Homeoffice oft deutlich weniger Kilometer auf dem Tacho.

Die gute Nachricht: Wer weniger Auto gefahren ist, kann von seinem Versicherer

Geld zurückbekommen. Dazu kommen jedoch zwei schlechte Nachrichten: Erstens

zahlt keine Versicherung von sich aus Beiträge zurück. Zweitens erstatten einige

Anbieter nicht rückwirkend - sondern erst ab dem Zeitpunkt der Meldung durch den

Versicherten.







Kilometer er im Jahr fahren wird. "Die jährliche Fahrleistung beeinflusst den

Beitrag deutlich", weiß Kathrin Gotthold, Versicherungs-Expertin bei Finanztip.

"Wenn wir statt 15.000 Kilometer nur 10.000 Kilometerleistung pro Jahr angegeben

haben, sparten wir in unserer Studie im Schnitt 8 Prozent Beitrag". Dieser

Umstand könnte dieses Jahr für viele Versicherte wichtig werden: Wegen Corona

arbeiten viele Arbeitnehmer vermehrt im Homeoffice, es wird weniger gependelt.

"Wer weniger fährt als er Anfang des Jahres geschätzt und angegeben hat, zahlt

eigentlich zu viel", sagt Gotthold.



Einige Versicherungen erstatten Beiträge erst ab Meldung



Automatisch bekommt jedoch niemand eine Rückzahlung. Eine Umfrage von Finanztip

unter den größten sowie den nach einer aktuellen Finanztip-Untersuchung

günstigen Anbietern zeigt zudem: Nicht alle Versicherungen geben Beiträge

rückwirkend für das ganze Jahr an die Versicherten zurück. "Eine ganze Reihe von

Versicherern passt den Beitrag erst ab dem Zeitpunkt an, ab dem sich der

Versicherte meldet", sagt Gotthold. "Das ist natürlich ein großer Unterschied -

nicht nur finanziell, sondern auch mit Blick auf den Service."



Insbesondere wer bei einer Versicherung ist, die nicht bereit ist, den Beitrag,

rückwirkend anzupassen, muss jetzt schnell handeln: Angegebene Kilometer aus der

Police mit den jetzt tatsächlich anfallenden abgleichen und dem Versicherer

mitteilen. "Wir empfehlen, die geringere Fahrleistung schriftlich per Mail oder

Brief an seine Versicherung zu melden und um Bestätigung des Erhalts zu bitten",

sagt Gotthold. "Wer auf Nummer sicher gehen will, schickt alles per

Einschreiben." Kunden von kulanteren Versicherern, können sich damit bis Ende Seite 2 ► Seite 1 von 2



