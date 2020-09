CStone und Pfizer gehen im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit auf die onkologischen Bedürfnisse in China ein

CStone Pharmaceuticals („CStone“, HKEX: 2616)] und Pfizer Investment Co. Ltd. („Pfizer Investment“) und Pfizer Corporation Hong Kong Limited („Pfizer Hong Kong“) (beides Tochtergesellschaften von Pfizer Inc. (NYSE: PFE)) gaben heute die Bildung einer strategischen Zusammenarbeit bekannt, die eine Eigenkapitalinvestition von Pfizer Hong Kong in CStone in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, eine Zusammenarbeit zwischen CStone und Pfizer Investment zur Entwicklung und Vermarktung von Sugemalimab (CS1001, PD-L1-Antikörper) von CStone in Festlandchina sowie eine Zusammenarbeit zwischen CStone und Pfizer Investment umfasst, um weitere Assets auf dem Gebiet der Onkologie auf den großchinesischen Markt zu bringen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Finanzmittel bereitgestellt, damit CStone die Entwicklung von Sugemalimab ermöglicht wird, einem potenziellen Best-in-Class-PD-L1-Antikörper, der für eine hohe Zahl an Krebserkrankungen in China entwickelt wird, darunter Lungen-, Magen- und Speiseröhrenkrebs und weitere mehr. Pfizer wird Sugemalimab für China einlizenzieren und dort die exklusive Vermarktung leiten und dabei mithilfe seiner branchenführenden Fähigkeiten Ärzten und Patienten in einer weitaus größeren Bandbreite von Regionen einen besseren Zugang zu dieser Behandlung ermöglichen. Aufgrund der Zusammenarbeit sind CStone und Pfizer in der Lage, weitere Onkologie-Assets für den Markt in Großchina zu entwickeln und zu vermarkten.

„Das Investment von Pfizer in CStone ist ein Ausdruck des Vertrauens in das Potenzial unserer Anti-PD-L1-Therapie und eine Anerkennung unserer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten“, sagte Frank Jiang, M.D., Ph.D, Chairman und Chief Executive Officer von CStone. „Indem wir mit Pfizer kooperieren und die Vermarktungsinfrastruktur des Unternehmens nutzen, werden wir dafür sorgen, dass Patienten in einer noch größeren Zahl von Märkten in China einen schnelleren Zugang zu unserer hoch differenzierten PD-L1-Therapie erhalten. Darüber hinaus haben wir unsere Transformation in ein vollwertiges biopharmazeutisches Unternehmen beschleunigt, indem wir durch die Bildung dieser Kooperation die Entwicklung und Vermarktung weltweit innovativer Therapien für chinesische Patienten rascher durchsetzen können.“