30.09.2020 / 14:00

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH profitiert während des Transformationsprozesses der Automobilindustrie von Aufträgen sowohl im Pkw- als auch im Nutzfahrzeug-Bereich

- Frühzeitige Etablierung im Bereich Elektro-/Hybridantrieb seit 2012 führt zu überproportionaler Nachfrage

- Umsetzung der Projekte erfolgt trotz COVID-19-Pandemie im geplanten Zeitrahmen

- Geschäftsführung prüft Anleiheemission zur Durchführung eines Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2015/2021 und zur Finanzierung des weiteren Wachstum



Leipzig, 30. September 2020 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, kann die nachhaltige Erholung ihrer Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2020 dynamisch fortsetzen. So wird der Konzernumsatz im September auf Monatsebene wieder das Niveau vor der COVID-19-Pandemie erreichen. Zu diesem Aufschwung tragen Aufträge sowohl im Pkw- als auch im Nutzfahrzeug-Bereich bei, mit denen das Unternehmen den Transformationsprozess der Automobilindustrie aktiv begleitet und durch die es von entsprechenden Impulsen nachhaltig profitiert.



Eine überproportionale Nachfrage verzeichnet NZWL derzeit im Bereich Elektro-/Hybridantrieb, in dem sich das Unternehmen bereits seit 2012 erfolgreich etablieren konnte. Für einen renommierten OEM im Sportwagenpremiumsegment werden Räder und Wellen für den Elektro-Antriebsstrang geliefert. Nach dem erfolgreichen Serienhochlauf in 2019 wird aktuell bereits eine Volumenverdoppelung umgesetzt. Auch die in 2019 gestarteten Hybridantriebsprojekte wachsen stark. Diese Projekte entwickeln sich trotz der COVID-19-Pandemie ebenso im geplanten Zeitrahmen wie der Auftrag des Kunden Audi für die von Audi und Porsche entwickelte Plattform "Premium Platform Electric" (PPE), auf der zukünftig sämtliche Elektrofahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse beider OEMs basieren werden. Der Serienstart ist hier weiterhin für Dezember 2021 vorgesehen. Die sehr positiven Entwicklungen der Projekte tragen maßgeblich zum Wachstum des Segments Elektro-/Hybridantrieb bei. Der entsprechende Anteil bei den Neuaufträgen steigt weiter an.