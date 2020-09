Megastar Development absolviert zusätzliche Arbeiten in seinen epithermalen Gold-Silber-Projekten in Oaxaca (Mexiko)

Vancouver, BC, Kanada, 30. September 2020 - Megastar Development Corp. („Megastar“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MDV; FWB: M5QN; OTC: MSTXF) freut sich, mitteilen zu können, dass sein Geologenteam nun wieder in Oaxaca vor Ort ist, nachdem der Zugang zu seinen Konzessionsgebieten infolge der Covid-19-Pandemie eingeschränkt war. Das Team wird dort seinen vielsprechenden ersten Explorationsarbeiten seit Wiedereröffnung der Region nachgehen. Überdies erkundet das Team zusätzliche aussichtsreiche Gebiete in der Nähe des Trends der bestehenden Projekte des Unternehmens im epithermalen Gold-Silber-Gürtel Oaxaca. Erste Arbeiten haben neue Zielgebiete aufgezeigt, die günstige geologische Eigenschaften aufweisen, die jenen in seinen Hauptprojekten sowie aktiven Minen entlang des Trends ähneln. Aus diesen Gebieten wurden Proben für eine geochemische Untersuchung entnommen und zur Analyse an das Labor überstellt.