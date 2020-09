BERLIN (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat seinen Ausblick für dieses Jahr trotz der Corona-Krise bestätigt. Demnach geht der Dax -Konzern weiter von einem positiven operativen Ergebnis aus, wie der Autobauer am Mittwoch auf der Online-Hauptversammlung in Berlin mitteilte. Die milliardenschweren Zukunftsinvestitionen in die Elektroflotte bekräftigte das Unternehmen. VW-Konzernchef Herbert Diess hob aber auch die Bedeutung des digitalen Wandels für die Branche und den Konzern hervor.

Die im Dax notierte VW-Vorzugsaktie reagierte zunächst kaum auf die Nachrichten und lag am Morgen rund 1 Prozent im Minus, zur Mittagszeit büßte sie zuletzt noch 0,8 Prozent ein. Im laufenden Jahr haben die Titel über ein Fünftel an Wert verloren, auf längere Sicht sieht es mit einem Plus von rund 40 Prozent in den zurückliegenden 5 Jahren aber deutlich besser aus.