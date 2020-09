KEPLER CHEUVREUX belässt JCDecaux auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für JCDecaux von 15,50 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Geschäft mit Außenwerbung sei die Erholung weiter fragil, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. JC Decaux Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de