Der KI-Chiphersteller Hailo bringt hochleistungsfähigeKI Beschleunigungsmodule im M.2- und Mini-PCIe Format zur Leistungssteigerung von Edge-Geräten an den Start

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Die KI-Module von Hailo erreichen bei

mehreren Standard-Benchmarks für Neuronale Netzwerke (NN) im Vergleich mit

Intels Myriad-X-Modulen ungefähr die 26-fache und im Vergleich zu Googles

Edge-TPUs eine rund 13-fach höhere FPS-Rate (FPS=Frames Per Second).



Der führende Hersteller von KI-Chips Hailo (https://www.hailo.ai/) kündigte

heute die Einführung seiner M.2- und

Mini-PCIe-Hochleistungs-KI-Beschleunigungsmodule zur Unterstützung von

Edge-Geräten an. Die Module mit integriertem Hailo-8TM Prozessor können in eine

Vielzahl von Edge-Geräten eingesteckt werden und ermöglichen so in vielen

Bereichen eine digitale Transformation mit überlegenen KI-Fähigkeiten, wie

beispielsweise Smart Cities, intelligenter Einzelhandel, Industrie 4.0, Smart

Home und vieles mehr.







Edge-Geräte zu integrieren. Somit wird eine flexible und optimierte Lösung zur

hocheffizienten Beschleunigung einer Vielzahl von Deep-Learning-basierten

Anwendungen bereitgestellt und die Markteinführungszeit durch einen

Standard-Formfaktor verkürzt.



Die KI-Beschleunigungsmodule von Hailo lassen sich nahtlos in

Standard-Frameworks wie TensorFlow und ONNX integrieren, außerdem werden beide

Frameworks von Hailos umfangreichem Dataflow-Compiler unterstützt. Kunden können

ihre Neuronalen Netzwerke (NN) zügig auf den Hailo-8-Prozessor portieren und so

hochleistungsfähige und intelligente KI-Produkte entwickeln und zeitnah auf den

Markt bringen.



Die Plug-In-Lösungen sind ein echter Game-Changer und kommen zu einer Zeit, in

der die Industrie zunehmend hochleistungsfähige und auch kostengünstige

Edge-Geräte einsetzt. So besteht beispielsweise aktuell eine hohe Nachfrage nach

lüfterlosen KI-Edge-Boxen, da man dank dieser Geräte im Außenbereich viele

Kameras oder Sensoren an einen einzigen intelligenten Rechner anschließen kann.

Die Module von Hailo - mit ihrem leistungsstarken Hailo-8 KI-Prozessor, der 26

TOPS (Tera-Operationen pro Sekunde) leistet und eine hohe Leistungseffizienz von

3 TOPS/W bietet- können in jedes Edge-Gerät mit entsprechenden M.2- oder

Mini-PCIe-Sockel eingesteckt werden und bieten eine überragende Leistung. Im

gleichen Zug reduziert sich die Latenzzeit und der Datenschutz wird verbessert.



Ein Vergleich des durchschnittlichen FPS-Werts (FPS=Frames Per Second) des

Hailo-8 mit seinen Mitbewerbern zeigt, dass die KI-Module von Hailo eine

FPS-Rate erreichen, die 26-mal höher ist als die von Intels Myriad-X(1)-Modulen

und 13-mal höher als die von Googles Edge TPU(2)-Modulen. (Der Vergleich umfasst

mehrere Standard-Benchmarks für Neuronale Netzwerke und basiert auf den neuesten



