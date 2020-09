Bam Bam begrüßt Dr. Mike Ressel in seinem Beirat

Dr. Ressel ist derzeit bei der Firma Mine Development Associates (einem Geschäftszweig von RESPEC) beschäftigt. Diese Beratungsfirma hat sich auf die Durchführung von Mineralressourcenstudien für die Bergbaubranche spezialisiert. Vor seiner Beschäftigung bei MDA arbeitete Dr. Ressel als Wirtschaftsgeologe und außerordentlicher Professor für das Nevada Bureau of Mines and Geology der University of Nevada in Reno („UNR“). Dort leitete er feldbasierte Studien, veröffentlichte zahlreiche Publikationen zu Erzlagerstätten im Great Basin, führte Kartierungen auf Basis von Vierecken durch, hielt Kurse, beriet Absolventen und Studenten zu wirtschaftsgeologischen Themen und war auch für den öffentlichen Dienst tätig.

Vor seinen Aufgaben an der UNR war Dr. Ressel über 15 Jahre lang im Bergbau und in der Exploration tätig. Er zeichnete mehrere Jahre lang für die Firma Newmont als Chefgeologe in Nordamerika verantwortlich. Davor war er für Newmont, Kinross und Victoria Resources im Great Basin (Alaska) und anderen Teilen der USA, Westkanada, Mexiko, Afrika und Australien einige Jahre in der Förderung, der Erschließung sowie der minennahen und generativen Exploration aktiv. Zudem war er fünf Jahre lang Berater für geotechnische Angelegenheiten und Grundwasserfragen. Dr. Ressel absolvierte ein Doktorratsstudium (PhD) an der UNR, ist ein Fellow der Society of Economic Geologists, ein AIPG-zertifizierter Fachgeologe und arbeitet für zahlreiche Geowissenschafts- und Bergbauorganisationen.

Herr David Greenway meint: „Wir erweitern derzeit unseren Beirat und ich freue mich, dass wir einen Geologen von Mikes Kaliber für unser Team gewinnen konnten. Mit seinen umfangreichen Erfahrungen in der Bearbeitung erstklassiger Projekte wird er die Fachkompetenz unseres Teams maßgeblich erweitern. Es freut mich außerordentlich zu wissen, dass wir jemanden von Dr. Ressels Format, mit solchen betrieblichen und akademischen Referenzen, für die Kupfer-, Gold- und Silberexploration in unserem Vorzeigeprojekt Majuba Hill begeistern können.“