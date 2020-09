CREDIT SUISSE belässt Klöckner & Co auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co von 6,20 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er sehe weiterhin positive Anzeichen für eine Erholung des Stahlmarktes in Europa, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So steige die Nachfrage bei den Endverbrauchern, die Importe befänden sich auf niedrigen Niveau und freie Produktionskapazitäten würden nur diszipliniert hochgefahren. Allerdings würden diese positiven Aspekte aktuell nicht vom Markt berücksichtigt./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 16:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 04:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Kloeckner Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de